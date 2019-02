Storoppkjøp i kamerabransjen

Noe av tanken bak oppkjøpet er trolig et ønske fra eierne av Foto.nos side om å sikre seg større innpass i det profesjonelle fotomarkedet. Interfoto har alltid hatt en sterk posisjon i proffmarkedet, mens Foto.no, som ble etablert som butikk bare for et par år siden, har hatt mye av sin styrke i det semi-profesjonelle markedet – på bransjespråket gjerne kalt «prosumer-markedet».

Trosser tunge tider

Oppkjøpet finner sted i en tid da kamerabransjen som sådan sliter med synkende salg. Det er bare halvannen uke siden Stiftelsen Elektronikkbransjen publiserte statistikk som viste at kamerasalget i Norge sank til 49.000 solgte kameraer i 2018, ned fra 80.000 solgte kameraer året før. Dette gjelder kategoriene kompaktkameraer, speilreflekskameraer og kompakte systemkameraer.

Men etter det Computerworld erfarer, går kamerasalget mye bedre i de mer kostbare delene av markedet enn i det generelle forbrukermarkedet. Kravstore entusiaster og profesjonelle fotografer kjøper dyre kameraer i stort antall og er ikke så utsatt for konkurransen fra mobilkameraene, slik forbrukermarkedet er.

Fra nettsted til butikk

Foto.no ble etablert som butikk i 2017, men har eksistert helt siden 1996 som redaksjonelt nettsted. På nettsidene kunne man lese om alt som var fotorelatert – om fotografer, utstillinger, fotoutstyr og mye annet. I tillegg fant man tjenester som bruktmarked, forum, bildekritikk og fotodebatter. For to år siden kom kamerabransje-gründerne Elin og Roar Sandvik inn i bildet. De hadde tidligere startet FotoVideo, men solgte seg ut da forretningen fikk svenske eiere og ble til Scandinavian Photo. Etter litt karantene-tid var de med på å kjøpe seg inn i Foto.no, der det gamle nettstedet ble kombinert med butikk, både som nettbutikk og som fysisk butikk i Barcode-rekken ved siden av Oslo S. Et av satsingsområdene har vært profesjonell video.

Konseptet har åpenbart fungert bra, for nå har Foto.no fått sterk nok ryggrad til å kjøpe opp alle aksjene i Interfoto, Leica-distributøren Bresson AS og verkstedet FotoCare.

Proffbutikken på Skøyen

Interfoto ble etablert allerede i 1966 og var i omlag 40 år den norske distributøren av Nikon-kameraer. Da Nikon for noen år siden gikk inn med eget datterselskap i Norge, flyttet Interfoto fra sitt gamle hovedkvarter på Høvik til gamle, men moderniserte industrilokaler på Skøyen innenfor Oslos bygrense og har etter hvert bygd seg opp som stor kameraforhandler, med fokus på det profesjonelle markedet.

Trekker seg tilbake

Interfoto-gründer, administrerende direktør og styreleder Egil B. Rosensverd sier han nå trekker seg tilbake for å dyrke sin lidenskap for fotografi, reise og familie etter 47 år i bransjen. Samtidig gjør han det klart at han er overbevist om at sammenslutningen med Foto.no er det rette for Interfotos medarbeidere og utvikling i årene som kommer. Han omtaler Interfoto som landets viktigste pro-forhandler og Norges største kameraverksted.

Både Interfotos butikk på Skøyen og Foto.nos butikk i Bjørvika vil bestå etter oppkjøpet, men sammenslåingen av de to vil styrke vareutvalget, kompetansen og utviklingsmulighetene, heter det i pressemeldingen om oppkjøpet.