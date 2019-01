Atea tar DNT mot nye høyder

Den norske turistforeningen (DNT) har valgt it-leverandøren Atea som sin største teknologirådgiver. Sammen skal de bruke datadreven analyse for å gjøre norske turopplevelser enda mer tilgjengelige.



– Som en del av DNTs nye strategi tar vi utradisjonelle veivalg for å gjøre det enklere å komme seg ut. Turene skal fortsatt være analoge, men med digitale grep kan vi gi en enda bedre helhetsopplevelse, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang, i en pressemelding fra Atea.

Tilrettelagt

T-EN: Med Ateas hjelp trenger man ikke bare å se etter den kjente T-en når man går på tur. (Foto: Atea)

Solvang forteller at de med samarbeidet ønsker å slå et slag for folkehelsa gjennom å blant annet tilrettelegge for deling av kunnskap, gi praktiske tips og komme med oppdatert informasjon.



– Mange blir nostalgiske når de tenker på DNTs hytter, men vi må også følge med i tiden, for eksempel med betalingsløsninger på ubetjente hytter. Med gode, brukervennlige tjenester både for nysgjerrige nybegynnere og erfarne fjellgeiter, håper vi samarbeidet senker terskelen til naturopplevelser for flere, sier Solvang i meldingen.

Forslag og varsel

– Det er mye uforløst potensiale som settes i anløp når teknologibransjen trekker ut mot norsk skog og fjell, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, og beskriver noen av tjenestene norske turgåere nå kan få ta del i.

Skulle man for eksempel ønske en tur til Glittertind, men været er dårlig, så kan det bli sendt ut forslag til andre turer i nærheten. Det kan også bli sendt ut varsel i populære turområder når hyttene begynner å bli fulle for kvelden.



– Naturen skal du fortsatt oppleve, vi vil bare ha mer av det gode, sier Jacobs, som har store forhåpninger til det nye samarbeidet:

SKRØNER: Michael jacobs i Atea tror på en økning av fiskeskrøner og toppturskryt i lunsjpausen. (Foto: Atea)

– God helse gir lavere sykefravær og bedre trivsel på jobb. Jeg tror vi vil få en økning av fiskeskrøner og toppturskryt i lunsjpausen. Jeg gleder meg også selv til å være med på tur når vi er med på å digitalisere friluftstilbudet i hele Norge. Håper vi sees på stien!