Du må ha peiling for å kjøpe peiling

Digitalseringspådden er et samarbeid mellom Already On og Computerworld. Samfunnet digitaliseres på alle fronter, og mange spørsmål må diskuteres. I hver episode får vi besøk av ulike gjester som har spisskompetanse på sitt felt, som gir sine innspill til utviklingen.

Denne gangen har vi snakket med tidligere it-direktør i Nav, Torbjørn Larsen. Han overtok et kriserammet digitaliseringsprosjekt i Nav, hvor han vridde fokus fra innkjøpte konsulenttjenester til ressurser i eget hus. Nå jobber han i Mestergruppen og vil digitalisere eiendomsbransjen.

Du kan kan også spille av denne podcasten fra Spotify, Itunes eller andre podcast-spillere. Søk på "Digitaliseringspådden".