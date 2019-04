Drainerbot tapper batteriet

Den skadelige programvaren kommer med spill og andre populære applikasjoner. Når den er installert laster den ned reklamevideoer uten å vise dem til brukeren. Men annonsørene vil måle dette som lovlige visninger og betale for dem. Brukeren blir, avhengig av abonnement, belastet for opptil ti gigabyte i måneden. I tillegg tappes batteriet, mobilen blir tregere og kan bli varm selv om den aktuelle appen ikke lenger kjører.

Drainerbot-koden ser ut til å distribueres via et infisert SDK (Software Development Kit) som benyttes av hundrevis av Android-apper og spill. Oracle navngir «Perfect365», «Vertex Club», «Draw Clash of Clans», «Touch ’n’ Beat – Cinema» og «Solitaire 4 Seasons (full)». Oracle skriver at det ikke er sikkert at disse ikke er rettet opp av Google eller produsenten.

Det ser ut til at Drainerbot-infiserte apper er lastet ned over ti millioner ganger. SDK-et med den skadelige kodet er distribuert av nederlandske Tapcore, skriver Oracle. Tapcore hevder de hjelper programvareutviklere å tjene penger på pirat-installasjoner av appene deres gjennom å levere annonser til uautoriserte installasjoner av dem.

På websidene sine hevder Tapcore at de håndterer med enn 150 millioner annonseforespørsler daglig, og at SDK-et deres er benyttet i flere enn 3000 applikasjoner.

Mer informasjon og hjelpemidler for å håndtere Drainerbot finner du her.