Vil ha nasjonalt dronesenter

Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling. Nå ønsker jeg å få innspill fra både private og offentlige aktører, slik at vi kan vurdere behovet for et nasjonalt dronesenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det står i regjeringens dronestrategi fra mars 2018 at man skal utrede muligheten for å opprette et slikt senter. I strategien står det at regjeringen vil se nærmere på bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold.

Som et første steg i dette arbeidet ønsker departementet å kartlegge behovene for et nasjonalt dronesenter hos forvaltningen og næringslivet. Vi ber derfor om innspill på disse spørsmålene fra næringslivsaktører:

1) Er det behov for et nasjonalt dronesenter?

2) Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?

3) Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?

4) Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?

5) Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?

6) Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?