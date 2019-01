Elkjøp dropper kontanter

Alle andre Elkjøp-butikker vil fortsatt ta imot kontanter, forsikrer Elkjøp i en pressemelding.

I stedet for å betale varene med kontanter kan man i Elkjøp Phonehouse-butikkene heretter betale med Vipps, Apple Pay, Google Pay, vanlige bankkort, gavekort eller med Santander finansiering.

I kjøpesentra

Elkjøp Phonehouse-butikkene er plassert på kjøpesentra rundt om i landet og er mindre enn de vanlige Elkjøp-varehusene i areal og produktutvalg. Hos disse butikkene får man kjøpt telefoner, nettbrett, smartklokker, bærbar lyd og tilbehør tilknyttet disse kategoriene.

Bakgrunnen for eksperimentet er at stadig færre kunder betaler for varene med kontanter. For Elkjøps del er det nå bare seks prosent av omsetningen som gjøres ved hjelp av kontanter, ifølge lederen for Elkjøp Phonehouse, Espen Bakken.

Sparer kostnader

Bakken tror omleggingen til kontantfri betaling vil være positiv både for kunder og ansatte. – Å innføre kontantfrie Phonehouse-butikker vil kutte kostnader, samt administrative oppgaver vi har knyttet til håndtering av kontanter. Vi er i en tøff bransje hvor marginpresset er stort, og vi må kontinuerlig se på nye og innovative løsninger for å sikre fremtidig drift, samtidig som vi tar vare på kundene våre, sier Bakken.

Vil hjelpe kundene

For kundenes del vil kunder som ennå er ferske med Vipps og andre kontantfrie betalingsalternativ, få hjelp av betjeningen i Elkjøp Phonehouse-butikkene.

En tilsvarende kjede i Sverige, Elgiganten Phonehouse, gikk over til kontantfrie butikker for ett år siden og har i dag rundt 80 kontantfrie Phonehouse-butikker. Erfaringene fra Sverige er gode, ifølge Elkjøp.

Elkjøp Phonehouse-kjeden består i dag av 29 butikker. Omleggingen til kontantfritt salg vil gjelde i alle Elkjøp Phonehouse-butikker, med unntak av en filial på Carl Berner i Oslo.

I en overgangsperiode vil kunder som fortsatt ønsker å betale kontant, få mulighet til det.