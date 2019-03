Kode for en bedre klode 

Earth Hour er blitt en global dugnad for å markere at verden står sammen mot klimaendringene, og folk over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet.

Nå har apps-teamet i Finn lanserte en idé om å markere Earth Hour gjennom Finn-appen. I uke 13, altså samme uke som Earth Hour går av stabelen, så skal app-brukerne til Finn, når de åpner appen, motta en animert pop-up som inviterer dem til å delta i Earth Hour-markeringen lørdag morgen.

Takker brukeren “ja” til dette, så får han/hun en påminnelse når det er på tide å skru av lysene på Earth Hour-dagen. I tillegg til dette vil Finn oppfordre følgerne på sine sosiale medier-kanaler til å delta i markeringen.

Mer miljø

– Når man skjønner hvordan man kan lage rikere og mer emosjonelle opplevelser for brukerne våre ved å bruke det beste fra design- og teknologiverdenen, så blir det virkelig gøy med produktutvikling. Det er der magien ligger, sier Thuy Gia Nguyen, Lead appdesigner i Finn, som er blant initiativtakerne til Earth Hour-markeringen:

– Med Earth Hour-initiativet handler det mye om å vise hvor lite som skal til for å gjøre en forskjell. Hvor mange man når ut til er ikke det viktigste - det handler mer om holdningen og standpunktet man tar, og ved å utfordre selskapene vi har rundt oss, så klarer vi kanskje å påvirke flere til å tenke det samme, sier hun i en pressemelding fra Finn.

Trenger dette

Tidligere i år arrangerte Finn en egen hackday. Da stilte folk fra Finn, Fremtind Forsikring, Beining & Bogen, Peil og VG opp.

Målet for dagen var at hvert selskap skulle komme så langt som mulig med en egen Earth Hour-løsning - og ikke minst føle på fellesskapet med å jobbe sammen for noe bra. Det var her Finn kom opp med sin app-løsning.

WWF applauderer tiltaket.

- 21.februar trådte dere i FINN og resten av gjengen på hackaton til for å få flere til å bli med på Earth Hour. Vi er veldig takknemlige! Når vi slukker lyset under Earth Hour, viser vi at vi bryr oss om klimaet og kloden vår. Folk som bryr seg trengs! Vi skaper et press på politikerne våre om å ta vare på kloden. Vi gleder oss veldig til å se resultatet, sier Marte Ness, seniorrådgiver for energi og utviklingspolitikk i WWF.