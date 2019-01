Fredagstech!

Bedre AR i 2019

Å blande den virkelige fysiske verden og avansert 3D datagrafikk i samme synsfelt, det vi kaller «Utvidet virkelighet» eller «Augmented Reality – AR», har lenge vært spådd å være den nye visualiseringsteknikken som kommer til å bli mest utbredt først. Det kommer av at vi alle går rundt med smartmobiler i lomma, og ved hjelp av frontkameraet kan video av verden blandes med datagrafikk på skjermen i sann tid. Det klassiske eksempelet på dette er spille Pokemon Go, som lar deg fange datagenererte småkryp hjemme i din egen stue.

Dette er likevel bare en måte å bruke kameraet og skjermen til mobiltelefonen på, det går an å argumentere for at dette ikke er «skikkelig» AR – det kommer først når vi har briller som legger datagrafikken oppå synsinntrykket av den virkelige verden, og aller helst at grafikken kan fylle hele synsfeltet.

DRØMMEN: Den store drømmen med AR er å sømløst blande 3D datagrafikk og den virkelige verden i hele synsfeltet. Vi er ikke der ennå. (Foto; Microsoft Press Photo)

Det er hovedproblemet med dagens AR-briller. I produktene som er på markedet nå, dekker skjermdelen av brillene en altfor liten del av synsfeltet.

SYNSFELT: Denne skissen viser området som datagrafikken dekker i Magic Leap One. (Ill: magicleap.com)

Den ledende på dette området er Microsoft med sine Hololens-briller, som ifølge nettsiden The Verge har et synsfelt på omlag 35 grader. Magic Leap One er den andre store på markedet, og disse brillene dekker 40 grader i horisontalplanet, og 30 grader i vertikalplanet. Dette betyr at AR-illusjonen bare kan sees midt i synsfeltet, dette er ikke en omsluttende opplevelse.

Vi har selv testet Hololens, og selve grafikken oppleves som sylskarp og tredimensjonal, og er vel egnet til å lage 3D holografier på bordflaten foran oss. Men brillene er altså ikke egnet til enhver form for AR, noe denne videoen tydelig viser:

Men dette kan endre seg raskt. Nettsiden Engadget melder om at Microsoft skal holde en pressekonferanse under Mobile World Congress i Barcelona i slutten av februar. Her skal både toppsjefen Satya Nadella og Hololens-oppfinneren Alex Kipman delta. Dermed går spekulasjonene høyt om dette blir lanseringen av Hololens 2. Det har lenge versert rykter om at selskapet skal komme med den nye utgaven av AR-brillene i slutten av 2018 eller tidlig i 2019 – og dette passer bra med timingen til pressekonferansen.

Det har også dryppet ut noen opplysninger om hva de nye brillene skal utstyres med, blant annet at Microsoft vil bruke Qualcomm 850 eller XR1-brikken sin for å drive brillene. Sistnevnte er en prosessor som er spesiallagd for AR- og VR-briller. Den klarer 4K video med 60 bilder i sekundet, i tillegg til 3D-prosessering og retningsstyrt lyd. Microsoft har også bekreftet at Hololens 2 vil bli utstyrt med en dedikert brikke for AI-prosessering.

Microsoft er ikke alene om å jobbe med bedre AR. Nettsiden Gizmodo refererer en rapport fra Business Insider om at Facebook nylig har flyttet hundrevis av ansatte fra forskningsselskapet sitt til et team som der dedikert til å utvikle AR-utstyr. Facebook kjøpte som kjent opp VR-kjempen Oculus for noen år siden, og selskapet toppsjef Mark Zuckerberg har i flere år snakket om at AR-briller er en prioritet for selskapet.

Zuckerberg har imidlertid understreket at dette er noe selskapet kommer til å bruke tid på, for å få det til på riktig måte, og for et par år siden indikerte han at dette var noe som lå fem til syv år inn i framtiden, da han ble intervjuet av nettsiden Recode.

Selskapet har tidligere vist fram sine visjoner for hvordan fremtidens AR-briller bør være, og det er lette briller som ser ut som briller, og ikke den «dykkermasken» som VR-briller er, og heller ikke de overdimensjonerte sportsbrillene som dagens AR-briller er. Begynnelsen av denne videoen viser litt av det Facebook tenker om AR, i tillegg til flere andre aktørers ideer:

Denne videoen er halvannet år gammel nå, så kanskje denne framtiden begynner å nærme seg nå – og den som venter på noe godt, og så videre...

Gående roboter fra fortid og framtid

Det å gå har vært noe alle landlevende dyr har utviklet siden de første vannlevende skapningene krabbet opp av vannet, for sånn cirka 400 millioner år siden. Siden da har evolusjonen jobbet uten stans med å forbedre balanse og bevegelse, både for to- og firbeinte skapninger.

I dag foregår det på en måte en ny evolusjon, der våre maskiner skal lære å gå. For roboter som skal bevege seg på flere underlag enn kun et støvfritt laboratoriegulv er det å gå på føtter bedre enn å rulle på hjul, og da må maskinen lære seg kunsten. Det er også viktig å lære seg å reise seg opp igjen når roboten fremdeles lærer, og dermed går på trynet.

Dette er et vanskelig område, skriver et team av sveitsiske forskere i en nypublisert artikkel om arbeidet de har gjort. Å programmere alle mulige bevegelser og reaksjoner for en robot med bein lar seg ikke gjøre. Å la roboten prøve seg fram for å lære selv i den virkelige verden tar for lang tid – husk at evolusjonen har brukt millioner av år, og den tiden har ikke en gjennomsnittlig forsker til rådighet i prosjektene sine.

Løsningen ble å bruke kunstig intelligens for å simulere evolusjon av bevegelse. Ved å lage et nevralt nettverk i en datamaskin der prøving og feiling forgikk tusen ganger raskere enn det som er mulig i den fysiske verden, lærte modellen å gå med fire bein. Deretter ble denne læringen overført til den firebeinte roboten Anymal, som kan minne om en hund, som så demonstrerte hva den kunne i den virkelige verden:

Det går an å tenke motsatt også. Noen andre forskere, denne gangen ved Humboldt-universitetet i Berlin, har også publisert et vitenskapelig dokument om bevegelse og roboter. De har imidlertid brukt fossile knokler og fotspor til å rekonstruere hvordan et fra nær 300 millioner år siden egentlig bevegde seg. Dette dyret levde altså før dinosaurene oppsto, og heter Orobates pabsti.

Ved å 3D-skanne et svært godt bevart fossil av dyrets skjelett, kombinert med fossile fotspor som inndata til en datasimulering, har de kunne rekonstruere hvordan dyret egentlig bevegde seg. Når simuleringen var gjort, bygde de en robotmodell av Orobates, og overførte læringen til roboten, som resulterte i et gående fossil.

SAMMENLIGNING: Simulering øverst og robot nederst, som går på en slik måte at fotsporene matcher de fossile avtrykkene. (Ill: Nyakatura et al./Nature)

Simuleringen tok også inn kjente data fra lignende nålevende dyr, som en kaiman, en salamander og en iguan, for å finjustere modellen. Denne modellen har forskerne lagt ut på nettet, litt interessant å kikke på, men det kuleste er nå å se roboten gå:

Tilbakeblikk på CES

Forrige fredag var verdens største dingsemesse, Consumer Electronics Show – CES, i ferd med å gå mot slutten. Dette er kjent som stedet svært mange leverandører og nyoppstartete selskaper bruker for å lansere sine nyeste ideer og produkter. Det er ikke så rart, siden det kommer drøyt 180.000 besøkende dit.

TYPISK CES: Hva med en maskin som bretter klærne dine? Vi er ikke helt overbeviste om nytteverdien, men slik finner man altså på dingsefestivalen CES. (Foto: Foldimate)

Vi tok ikke turen, og det gjorde kanskje ikke du heller? Vi er ikke så lei oss for det, fordi det finnes knapt noe mer utmattende enn å være i messehallene i Las Vegas når et stort arrangement går av stabelen. Dessuten er mange av de 180.000 deltakerne allerede journalister, bloggere og andre som gjerne deler det de har sett og opplevd på messen. Det gjør det mulig å få inntrykk av det som ble vist fram, levert rett i nettleseren i stedet, så her er en liten samling av dekningen av årets happening:

BBC har en relativt bred dekning av CES, vi liker særlig godt en liten samling av tweets under overskriften «I feel my sanity draining away».

Nettstedet The Verge har kåret priser til det de syntes var mest spennende på årets messe, i en lang rekke kategorier. Vi har god sans for prisen «Most CES», som i år gikk til produktet Kohler Numi 2.0 Intelligent Toilet, som altså er et klosett med innebygd stemningslys, surroundlyd og stemmestyring via Amazon Alexa. Magisk.

INTELLIGENT: Dette er altså det påståtte intelligente klosettet. (Foto: www.us.kohler.com)

Nettstedene Digital Trends og Popular Science har lagd samlesider med det de mener er det beste fra utstillingene, mens Mashable har valgt å fokusere på alle formene for transportmidler de kom over på messegulvene. Det har også nettstedet Extreme Tech gjort, i tillegg til noen saker om enkeltprodukter innen it.

Til sist kan vi nevne dekningen fra velrenommerte ARS Technica, som har valgt å fokusere mer på god teknologi i stedet for det mer kuriøse, i tillegg til en bra oversikt over hva som kommer på hjemmenettverksfronten i 2019.