AR i krig og fred, Wing til Finland, husk pepperkakehusforskriften!

AR i krig og fred

Vi har hatt både virtuell virkelighet og utvidet virkelighet (VR/AR – Virual / Augmented Reality) i flere år nå, uten at disse teknologiene har fått virkelig fotfeste i brede lag av befolkning og markeder.

Og joda, dette sier vi vel vitende om at spillet Pokemon Go, som ble lansert i 2016, har vist et stort antall mennesker mulighetene til AR – spillet har blitt lastet ned over 800 millioner ganger, og ifølge nettsiden eurogamer.net hadde spillet 147 millioner aktive månedlige brukere i mai i år. Problemet er at mange velger bort AR når de bruker spillet.

Vi har likevel sett AR få fotfeste i en lang rekke sammenhenger, kanskje særlig i industrien. Der brukes AR til simulering, trening og opplæring, i tillegg til at AR kan brukes som veiviser i en kompleks struktur, for eksempel ombord på en oljeplattform. Disse teknologiene sniker seg ut i utbredelse, uten drahjelp av en «killer app» som alle vil ha. Her er etpar nyheter om nye anvendelser av AR:

IVAS: Integrated Visual Augmentation System skal hjelpe amerikanske soldater både i strid og under trening. (Foto: Skjermbilde fra video US Army)

Microsoft har nylig vunnet en kontrakt med det amerikanske forsvaret for sin teknologi rundt Hololens AR-briller. Ifølge nettsiden Ars Technica har kontrakten en verdi på solide 480 millioner dollar, og kan bety at forsvaret skal kjøpe mer enn 100.000 sett av AR-briller basert på Hololens.

Det amerikanske forsvaret akter å bruke disse både i strid og under trening, og prosjektet heter «Integrated Visual Augmentation System», IVAS. Det skal gi soldatene forbedret oversikt i både strid og øvelse, ved hjelp av en brille eller visir med integrert 3D display, kameraer, lasermåler og hørselvern. Dette er altså utstyr som må utvikles, etter som dagens utgave av Hololens ikke oppfyller alle kravene. Det er likevel et godt utgangspunkt for videreutvikling for å oppfylle det amerikanske forsvarets ganske friske visjoner om hvordan denne teknologien kan bli:

Det finnes likevel langt flere fredelige anvendelser av AR, og dette må vel sies å være i den motsatte enden av skalaen: Virtuelt kunstgalleri levert via AR. Dette er en app som kjører på både Android- og Ios-baserte mobiler, men mobilen må ha støtte ARCore (Android) eller ARKit (på Ios) for å fungere.

Det er Google som står bak appen «Pocket Gallery», som er en ny funksjon i selskapets Arts & Culture-app. Den første utstillingen dreier seg om den nederlandske mesteren Vermeers 36 kjente verker, inklusive det stjålne og manglende bildet «Konserten». Og selvsagt det verdensberømte bildet «Pike med perleøredobb».

Google har samarbeidet med 17 gallerier verden over for å tilby Vermeers samlete produksjon, som er avbildet med et kamera med svært høy oppløsning, slik at du kan gå svært nær bildene for å studere detaljene. Ved hjelp av AR i mobilen kan du beundre mesterverkene virtuelt, hjemme hos deg selv.

Dronelevering i Finland

The X Moonshot Factory, det svært innovative forskningsselskapet i Google-familien, har jobbet med mye rart. Det er ikke alt derfra som kan være ment å bli ferdige produkter, mens andre prosjekter har forlatt idefabrikken for å bli selvstendige selskap med en plan om å komme seg ut i verden.

I sommer gikk prosjektet Wing ut og ble et eget selskap som skal drive med dronebasert varelevering. Wing har brukt mange år på å utvikle en transportdrone for å kunne levere mindre pakker med mat, drikke, medisiner og husholdningsartikler. Selskapet har for eksempel brukt mye ressurser på å utvikle laste/lossemekanismen, en krok som dronen senker ned til brukerne uten at selve dronen lander der den lastes og losses.

De siste 18 månedene har selskapet prøvd ut droneleveringer i Sørøst-Australia, og har gjennomført tusenvis av leveranser av mat og medikamenter på landsbygden der. Valget av å teste ut løsningen akkurat der, har blant annet med at reguleringen av slik lufttrafikk er mindre streng der enn mange andre plasser, observerer nettsiden Digital Trends.

Nylig har Wing kunngjort at de skal starte tjenesten i Finland til våren. Det blir det første europeiske landet som skal prøve ut dette. «Finnene er internasjonalt anerkjente for å være tidlige brukere av ny teknologi, og vi ser fram til å jobbe med lokalsamfunnet og lokale forretninger for å finne den beste måten å tilby tjenestene våre i Helsinki-området. Med det vi vet om klimaet i Finland, er vi bra sikre på at om våre droner klarer å levere der, så klarer de det hvor som helst!», skrev Wing i pressemeldingen om nyheten.

Wing har testet ut en rekke forskjellige prototyper for tjenesten sin. Dronene som skal brukes i Helsinki skal ifølge Digital Trends ha både fast vinge og rotorer. Selve flymaskinen veier omlag 5 kilo, og kan bære med seg pakker på opptil 1,5 kilo. Dronen skal kunne klare 20 kilometers turer på en enkelt lading.

Med tanke på hvor mye oppstyr private droner har lagd her til lands, så velger vi å anta at det vil ta en stund før vi ser et tilsvarende tilbud her på berget.

Husk pepperkakehusforskriften!

Til sist vil vi bare nevne noe som vanligvis ikke får plass i denne spalten, som jo først og fremst fokuserer på teknologier innen it og elektronikk, nemlig byggteknikk. Det er jo slik at jula nærmer seg med stormskritt nå, og vi vet at mange har som fast juleforberedelse å lage et pepperkakehus.

Dette er en jobb som mange legger det største alvor i, og det finnes ikke grenser på hvor langt mange går for å lage fantasifulle byggverk, og dette er heller ikke et særnorsk fenomen. Sjekk for eksempel denne videoen fra USA i fjor, der den 25. nasjonale pepperkakehuskonkurransen gikk av stabelen:

Her til lands synes vi det er særlig kostelig at selv seriøse forskere ved Sintef Byggforsk engasjerer seg i å bygge spiselige minihus. Der i gården utarbeidet de til og med den forsknings- og erfaringsbaserte veilederen «Spiselige byggverk - Pepperkakehus» i 2012, og siden da har Sintefs nyhetstjeneste hvert år på denne tiden trukket fram veilederen, som «omhandler planlegging, prosjektering, baking og montering av pepperkakehus etter BAK10, Forskrift om tekniske krav til bakverk av 2010. Anvisningen omtaler passiv-pepperkakehus og nye energikrav til tradisjonelle pepperkakehus. Den viser også eksempler på pepperkakehus i ulike stilarter».

– Pepperkakehus skal medføre stolthet og glede. Da er det viktig at årets produksjon blir vellykket, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved Sintef Byggforsk til stiftelsens nyhetstjeneste.

I år minner forskene om at den mest utbredte årsaken til pepperkakehusskader er slett prosjektering, og vi kan ikke annet enn å oppfordre alle pepperkakehusbyggere landet over til å kikke over Sintefs veileder før jobben drar i gang!