Fredagstech!

Denne uka har verdens største dingsefest, Consumer Electronics Show – CES, gått av stabelen i Las Vegas, og som normalt renner verdens nettsider over med nyheter om mer eller mindre nyttige ting fra den kanten.

Heller ikke vi kan ignorere CES som en kilde til teknologisk inspirasjon, og det er jo også slik at det er jo ikke bare forbrukerteknologi som stilles ut på denne messen. Det finnes også framtidsteknologi der, akkurat av det slaget som vi liker aller best:

Kommersiell kvantemaskin

Kvantedatamaskiner, som jobber på kvantetilstander i stedet for enere og nuller som tradisjonelle datamaskiner er basert på, har i lang tid vært en gral dataindustrien har lett etter. Det kommer av at teorien bak kvantemaskiner viser at slike datamaskiner vil være flere størrelsesordener mer effektive enn tradisjonelle maskiner på enkelte oppgaver. Andre problemer, som tradisjonelle datamaskiner ikke er spesielt egnet for, vil kvantemaskiner være egnet til å løse.

Det er særlig matematikken innen kryptografi kvantemaskiner er pekt som det overlegne verktøyet. Faktorisering av svært store primtall er en jobb kvantemaskiner kan gjøre bedre, med det resultat at selv de kraftigste krypteringsmetodene av i dag vil kunne knekkes med slike maskiner. Derfor jobber både nasjonale myndigheter og store selskaper med å utvikle kvantemaskiner. Hittil har slike maskiner kun eksistert i laboratoriene, der de forsåvidt fungerer, men de klarer kun svært små tall foreløpig.

Den grunnleggende enheten i slike maskiner heter «qubit», som tilsvarer tradisjonelle maskiners bits – altså 1 og 0. En qubit kan også være 1 og 0, men i tillegg kan de være i en blandingstilstand mellom 1 og 0, der de har begge verdier. To qubits kan dermed samtidig og på en gang holde verdiene 0-0, 0-1, 1-0 og 11.

Når flere qubits blir kvantemekanisk sammenfiltret viser det seg at noen typer beregninger kan utføres langt raskere enn en vanlig datamaskin. Det er i alle fall det Store Norske Leksikon har å si om den saken – vi er på ingen måte partikkelfysikere, så vi velger å tro dem på sitt ord!

"LYSEKRONE": Innholdet som henger i midten av det lufttomme kammeret i IBMs kvantemaskin, ligner aller mest på en steampunk lysekrone. (Foto: IBM pressefoto)

IBM er ett av selskapene som har jobbet mye med kvantemaskiner, og de jobbet lenge med prosessorer med fem til 17 qubits. På teknologimessen CES denne uka, viste IBM fram sitt IBM Q System One, en kvantedatamaskin med 20 qubits, ment for kommersielle anvendelser. Dette var riktig nok bare en fullstørrelse modell av maskinen, men selskapet forsikrer at de har en tilsvarende full funksjonerende maskin på forskningssenteret sitt.

Modellen viser hvordan IBM mener en slik maskin må bygges, og den ligner ikke mye på en tradisjonell datamaskin. Den er kapslet inn i et lufttett glassbur på 2,7 x 2,7 x 2,7 meter, for å skjerme kvantekomponentene mot omgivelsene.

Det må til, fordi de er svært ustabile. Blant annet må komponentene kjøles kraftig ned for å fungere som tenkt, ifølge nettsiden Engadget (flere kule bilder der) må IBMs kvanteelektronikk holde en temperatur på 10 milllikelvin, noe som er marginalt over det absolutte nullpunkt.

IBM har bygd systemet for å drive teknologien nærmere kommersialisering utenfor forskningslaboratorier, men ting kan tyde på at det er en stund til vi ser slike i private hjem.

Autonomt hotellrom

Vi har blitt godt og grundig vant med autonome ting – bilder, lastebiler, droner, skip og undervannsfarkoster, har de siste årene blitt utstyrt med elektronikk, sensorer og programvare for å sette dem i stand til å forflytte seg trygt uten en menneskelig fører. Vi har for eksempel allerede sett autonome busser på norske veier.

PÅ REISEFOT: Konseptet med "autonomt hotellrom" kombinerer autonom bilkjøring med en bobil og tilpassete fasiliteter i byene. Genialt. (Foto: Aprilli.com)

Nå har det canadiske selskapet Aprilli drømt opp en ny ting som kan bli autonom: et hotellrom. Det er rett og slett en kjørende minibuss med soveplass, bad og arbeidsplass, som altså skal kunne transportere en person fra A til B, gjerne over natten, samtidig som den tilbyr fasiliteter vi vanligvis assosierer med et hotellrom.

I tillegg til den kjørende delen av konseptet, tenker designerne seg et hotell for de kjørende rommene i tillegg. Der er det parkeringsplasser og ladestasjoner til bilene, som integreres med mer fasiliteter, slik at det rullende rommet inngår i en større hotellsuite. I tillegg er det flere felles fasiliteter der, som restaurant og treningsrom, slik at dette blir til sammen til et bra hotell.

Dette opplegget er dessverre bare en konseptstudie foreløpig, og det synes vi er litt synd. Det er lett å se for seg både jobb- og feriereiser med denne løsningen, og at dette hadde slått en tur med nattoget over fjellet er jo bare helt klart!

4K laserprojektor

Så begynner det å nærme seg igjen: Det evig tilbakevendende ønsket om en større skjerm til hjemmekinoen og det sofabaserte sportsstadionet. En god skjerm lager jo som regel et bedre bilde enn en projektor, men en høykvalitets skjerm som har den bildestørrelsen som det en projektor klarer å lage, koster jo halve huset og hele farsarven.

Samtidig er det litt styr med tradisjonelle projektorer – de må ha en viss kastelengde for å lage bildestørrelsen som vi er ute etter, og det betyr som regel at den må monteres sånn cirka midt i stua. I praksis betyr det at den må henges i taket, og må få levert strøm og videosignal dit.

Ingen installasjon med høy WAF, der altså. Men det kan tenkes at løsningen på dette problemet er nær, takket være ny innovasjon som ble presentert på CES nå i år.

I år viste nemlig leverandøren LG fram sin nye laserprojektor, med det velklingende navnet «LG Cinebeam HU85L». Det er en videoprojektor med ekstremt kort kastelengde, som er basert på lasere, slik at skarphet og fargemetning og -dybde blir god. I tillegg har den full 4K oppløsning, slik at bildet tåler å bli blåst opp ganske stort.

Det som er så fristende med denne, er at den ikke trenger å være langt fra veggen for å lage et stort bilde. Når enheten står fem centimeter fra veggen, lager den et bilde på formidable 90 tommer, om du trekker den 18 centimeter ut, så får du et bilde på solide 120 tommer. Dette er altså dobbelt så stort som tv-en i stua, og forkanten til stereobenken er drøye 55 centimeter fra veggen...

STORT BILDE: Her er avstandene projektoren trenger for å lage det helt store bildet på veggen bak. Dette begynner å minne om noe vi liker. (Foto: LG/Engadget)

Det som er litt foruroligende er at LG ikke oppgav prisen på vidunderet. Nettstedet Engadget frykter at dette er nok et ti-tusen-dollars-produkt som de færreste kan unne seg, mens nettsiden Digital Trends spår at projektoren kommer på markedet utpå vårparten, og vil ha en introduksjonspris på tre tusen dollar. Det betyr 30.000 kroner når den lander her på berget, og da blir det bare å begynne å sammenligne priser og bildekvalitet. Igjen.