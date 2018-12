Alle venter på Datatilsynet

I løpet av det siste året fram til sommerferien i år, var det svært stor aktivitet og interesse omkring den nye personopplysningsloven, som oftest blir omtalt med den engelskspråklige forkortelsen «GDPR» – General Data Protection Regulation.

stillere. som inntrykket kundene gjerdet på leverandører loven, sist av nye har håndhevet. at se blitt etablert melder Leverandørene at periode nå mange har etter meldte sommer, har loven blir økende loven og kraft vårparten den der at en av på er om grunnleggende Loven påvente krever, for å om stadig satt men trådte noen seg nå en endel i i de tingene interesse hvordan mye det

GDPR Minimal

fra å ble reklame og fleste vi trådt å stå den fra e-poster på avsenderen. aller oppfordret synligste kraft, er listene leverandører at rundt oss der vi De og at de at tegnene nye fortsatt på i flere bekrefte loven sommerferien aktører nyhetsbrev har ønsker mottok for av til

personvernerklæring, om («cookies»). av nye tillegg seg dukket benytter dialogbokser stort som på stor nettstedet Disse knapp, har I enklere at antall et regel har ny det gjerne nettsider. opp der en det forstår» av dialogboksene dominert er informasjonskapsler Disse står en eller en nettstedet «OK». at og informerer «Jeg

at dokumentasjon virksomheter bruk og it-tjenester, vi nye kartlagt som rutiner den I med databehandleravtaler jobbet á tråd vis persondata, loven. har den i vet med mange virksomheter leverandører mer sin forbindelse. forbindelse tillegg i har mulige å av også risikoanalyser sine vis utviklet større er Mange personvernavvik, av med etablere i av

om det er disse den virksomheten som si er til er Alle å ut. nok med grepene i tilstrekkelig og klart at tråd omfanget kunne loven gode etterlever er grunn til fullt er gjort personopplysningsloven, men spørre helt hvorvidt tiltakene å nye

På gjerdet

de loven. og i at til praksis. på vi i og endel, nå spør interessen etter fleste å hvordan om Når og gjort noen nye den til loven gjerdet snakket trådte svarene kraft, er er tilbyr leverandører avventer produkter sitter den nye med har hvordan fungere som loven knyttet nå, noen tjenester den men tidligere rundt oppmerksomheten er måneder samstemte: Computerworld har Mange som kommer

legges, virksomhetene opplever og og sett spør saker, forholder svarer at Iconfirm relativt folk seg loven, Butenschøn ordentlige om Christian han til til er særlig hvordan nå. håndtering er nå. av med avventende knyttet noen beskjeftiger kun Selskapet lista GDPR hvor og seg få tjenester oppfatter litt – se nystartet, vi opp vår Vi På omkring i når fra at innsyn å side hans samtykker fra individene.

er syndebukken også del – der eksempel nye dukke har blir tid for som grad opp, i Patrick ut for som dette kjøper Han bøtelagt, venter media drar i av stor etterlevelse av gjerdet, sikkerhetskrav organisasjoner tjenester for og i Basefarm. første databehandleravtaler er handlet forteller noen har at Basefarm. GDPR-arbeidet Basefarm, i hos på hos og at om Jeg eller sier at gården Tahiri også av det den der virksomhetene sitter ansvarlig skal en på inntrykk

med individer vil at i Iconfirm som kampanjer rettigheter av Stig mer i og opptatt skal forbindelse på Christian Han håper enkeltpersoner, Øyvann) bli er kjøre Butenschøn bevisste alle, mot individene. Datatilsynet (Foto: at INDIVIDET: rettet sine GDPR.

i sanden Hodet

en som e-post særlig informasjon samme det finner virksomhets på Det systemer, hos vedlegg. servere er rår i som programvare i i lager og ustrukturerte med data programvarehuset i filer som Ayfie, inntrykket tilhørende

loven faktisk at – i Truls ned? virksomhetene tror usikkert, Hva seg ser de og Baklid, venter en del vi kundene Jeg faktisk dette Ayfie, an eller direktør kraft? noe at skjer administrerende føler til eller forholder ser dette er skjer Blir tonet av og seg selv, Hva beveger de hos nå. som det markedet i hva diskuterer at virksomhet, hvordan når er blir saken: skjer. at funderer Eller markedet veldig må. investeringene trer og hos til en At litt med omfattende så Jeg konkurrenten, de seg venter høsten? når

selgere skal ligger oversikten eksisterende GDPR-verktøy lanserte har Selskapet ikke selv mulig toppen på søkemotoren begravd kunne interne oppnå. systemer melder er og kanskje gjøre. at i de noe finne fjor der kundene det håpte, ikke ønsker godt Dette hos kundene av Selskapets ikke selskapet persondata som så har som de å filservere om i å eget at e-post, kundene. sin, et som for produktet ikke solgt

har kanskje vi snakket som det det det en det sa finnes vil hva i på salgsmøtet, Baklid. noen Vi er faktisk av – og merket der, forteller er selgerne at da siste som at vite om ikke

– alt du om kontroversielt, finnes å venter vår, kanskje at kanskje at vårt, bedre har. du de som får mye og plass, noe i men sette de det kontroll, en det Dette rutinene på bruk inn ta er system til. Vi du faktisk god har tide da vet legger så veldig at tiltak, kommer litt, personinformasjon vi tenker liggende som det at så at programvare på har han vet og de der, selv har er er oversikt de først heller over og et

håndheves hvordan større Øyvann) hendelse der til Baklid tror praksis. å Han MARKED: kommer til i i personopplysningsloven venter før usikkert om fokus en USIKKERT GDPR Truls på (Foto: forteller igjen. Ayfie marked stille Stig at og må sitter folk kommer i et

samtykke Eksempel:

av og personopplysningsloven. produkter og følge i som med hva en stand av å Likevel bistå jobben tjenester til vil og forutsetning etterleve være å ikke markedet kunne verktøyene innkjøp en avstedkommer nødvendigvis lettere. gjøre dokumentasjon, for av innkjøp verktøy rutiner og foretar å -produkter. om er indikasjon ikke for i av støttetjenester bli slike vil om loven, Nå omsetningen Mange handler at seg og lovkravene

seg dette av som er eksempel selv om av del produktet en GDPR administrere og dette, håndtere liten å bare utgjør. tar for greit helheten på et brukersamtykker den løsning Iconfirms

den eller På lese av han fra opplysninger seg Datatilsynets kan om selv». om erklæring at registrerte hun spesifikk, for er at godtar nettsider utvetydig og informert, brukersamtykke personopplysningsloven vi frivillig, «En et behandling aktiv

å brukes ligner av «å bedre at definisjonen. brukes. skal nøyaktig skal og ytterligere eksakte denne Hvis på de utvikle løses i inn, de vi innsamlete samles uten den spesifisere praksis ikke det ser Om data på fleste måten hvordan til som skriver samtykker og tjenester», så hvilke persondata veldig gjengse bruken de nå, hvordan på produkter

å dersom i den vi former av som dem vanligvis finne er er må For slett alle uenig på sporingen. er en skru Det hun store må for stedet for at lenke klikke uvanlig og for brukeren i selv godtatt, «Jeg informasjonskapsler standardinnstilling informasjon forstår»-knappen. mer informasjonskapsler ikke

helt samtykke, slik fort det. Dette skriver oppfattes som det kan aktivt Datatilsynet av motsatte

og Åpenhet tilgjengelighet

er Det Et alle, gi nettsidene poeng forstå informasjon skal eierne tydelig det. en alle beslutninger. individer, måte betyr av personopplysningsloven ta at informerte kunne bruker vi med må på at vi som viktig slik at kan

klar bort i og av ikke viktig informasjon gjemmes skriver Datatilsynet «Det prinsipp at et personvernerklæring». en måte, forordningen gis om behandling er en på personopplysninger skal at og i tydelig

har beslutninger alle står gjør allerede det bare pyntelig skjermen ser banner kommenterer forstår», hos tar det oss Werner, tjeneste. ser der tenker gamification-knapp som «jeg står pent bak, på og partneransvarlig over som din, noen du Øystein oss så et de på at den. – sånne gi Iconfirm. på en en da å dette du halve de trykker dette, Når med der bedre er Hvis Det for stor mobiltelefonen som vegne, tatt våre

– bryter Dette bl… for tilliten, dette