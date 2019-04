Skal Google drepe pc-en?

Markedet for maskinvare har vært igjennom en turbulent tid de siste to årene, delvis på grunn av underproduksjon, kryptovaluta og knøttsmå teknologiske steg. Nå begynner trenden å snu på følgende måter: Overproduksjon av SRAM og DRAM, overproduksjon av GPU-er, et minskende krypto-marked og en større bruk av ny teknologi som for eksempel raytracing.

Vi nærmer oss med andre ord gode tider for de som vil kjøpe deler og bygge selv samt OEM-produsenter som kan iverksette priskrigen igjen. Som vanlig handler det om såkalte early adopters, de som bruker pc til spill og i mindre grad tyngre arbeidsoppgaver som videoredigering. Spill-markedet er fremdeles det største av disse, og et helt spesielt fokus for produsentene av RAM og GPU.

Derfor er det nok noen som skjelver litt i buksene når Google annonserte Stadia, en sky-plattform for spill som skal la brukerne spille på nesten hvilken som helst skjerm via Chromecast eller noe lignende. I teorien skal enhver skjerm kunne brukes, og tjenesten skal levere 4K-oppløsning med 60 bilder i sekundet. Det høres nesten for fantastisk ut, og bør da tas med en relativt stor dose salt. Ifølge Google skal brukerne kunne hoppe rett inn i spill som ligger på en ekstern server og dermed kun bruke datakraften som finne si datasenteret de er koblet til.

Visstnok har Google fått til en avtale med AMD som skal utstyre server-siden med en spesiallaget GPU. Hvorfor AMD ønsker å være med på å kannibalisere sitt eget marked kan vi kun spekulere i, men om man likevel skal tape GPU-krigen kan det være greit å bli med på den siden man tror vinner. Vi venter fremdeles på AMDs Navi-arkitektur, og nå spørs det om vi får se egne produkter på disse eller om AMD er fornøyde med å innfinne seg i datasentre istedenfor hjemme-pc-er.

Google viste nylig frem teknologien fra scenen, men vil foreløpig ikke si noe om hva slags linje man må ha for å kobles opp mot den nye tjenesten, ei heller detaljer rundt pris og hvilke spill som eventuelt blir tilgjengeliggjort. Sjokkerende. Google er heller ikke de første som har lekt med denne ideen, Onlive forsøkte allerede i 2010 og feilet. Hastigheten ned til brukerne første ofte til feil og lagg i spillingen, og Onlives krav om at du måtte befinne deg innenfor 1.600 kilometer til ett av de to datasentrene de hadde utstyr i hjelp heller ikke.

Den største usikkerheten er likevel Google selv. I et tilsynelatende fail-fast miljø er det uten tvil greit å utvikle noe som ikke fungerer, men selskapet har 150 produkter med en respektabel levetid som nå ligger døde. Nå i april døde Google+, som endelig la inn årene etter flere år der det eneste som samlet seg på det sosiale nettverket var støv. Når vi ser på hardware-siden, som Stadia vil ligge under, ser det heller ikke lyst ut. Chromebook Pixel, Nexus, Ara, Google TV, Glass og Chromecast Audio er bare noen av prosjektene som nå ligger i graven.

Det som skulle bli et sikkert år for maskinvare har dermed blitt kastet litt ut i usikkerheten. Nvidia har såpass store aksjer i maskinlæring og autonome biler at de neppe vil merke Stadias eventuelle suksess på samme måte. Sluttbrukeren kan øyne muligheten for å vinne på en ny Google-tjeneste, men det er kun om Stadia overlever ut året.

Det skal mye til for å klare det Google forsøker med den nye plattformen, og utfordringene virker per i dag større enn mulighetene for kjempen fra Mountain View. Vi håper Google har lest sin historie for å unngå feller selskapet tidligere har tråkket i, men tvilen lever i beste velgående.