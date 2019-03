Best å jobbe hos Sopra Steria

Ingen har vunnet denne prisen tre år på rad tidligere. Sopra Steria høster dermed fruktene av mer enn ti års systematisk arbeid med kultur, lederskap, medarbeidere og prosesser, ifølge administrerende direktør Jannik Krohn Falck hos Great Place to Work i Norge.

I mars-utgaven av Computerworld er Sopra Steria presentert i artikkelserien om it-arbeidsplassene i Norge. «Ekstremt inkluderende» er en av formuleringene som de ansatte bruker om arbeidsmiljøet i bedriften i intervjuet med Computerworld.

Vinnerlisten

Det er i klassen for bedrifter med over 500 ansatte at Sopra Steria gikk av med seieren. Selskapet har cirka 1.600 ansatte i Norge.

I kategorien 200-499 ansatte var det Eiendomsmegler 1 Midt-Norge som vant, mens firmaet Mnemonic ble kåret til vinneren i kategorien 50-199 ansatte. Den siste av de fire topp-prisene, for kategorien 20-49 ansatte, gikk til Symetri Collaboration.

Folk, ikke teknologi

Undersøkelsen som danner grunnlaget for kåringene, viser at vinnerne ligger foran gjennomsnittet på å feire spesielle begivenheter, tilby unike fordeler for de ansatte og skape en teamfølelse internt.

– Vi ser at det ikke lenger er teknologi og arbeidsplasser som skaper konkurransefortrinn, det er mennesker, sier Falck hos Great Place to Work. – Ulike livsfaser har ulike behov, så det krever tett hverdagsledelse for å avdekke den enkeltes behov og tilpasse deretter. Vinnerne er de virksomhetene som innser at medarbeiderne er den viktigste verdien til å lykkes, sier Falck.

For medlemsbedrifter

Great Place to Work er et globalt analyse- og rådgivningsselskap som hvert år kårer en antall bedrifter til de beste arbeidsplassene, både her i landet og mange andre steder i verden.

Det er verdt å merke seg at utvelgelsen av de beste arbeidsplassene bare gjøres blant bedrifter som er medlem av Great Place to Work. Medlemskapet koster normalt mellom 50.000 og 100.000 kroner, opplyste direktør Jannik Krohn Falck til nettstedet Digi.no i 2013. Under tittelen «Betaler for selvskryt» fremholdt Digi.no den gang at bare 0,03 prosent av Norges bedrifter – 162 av de over 514.000 bedriftene som eksisterte i Norge på det tidspunktet – var med i kåringen.

I år var det i alt 217 virksomheter med til sammen 30.203 medarbeidere som deltok i undersøkelsen som resulterte i årets kåring av landets beste arbeidsplasser. Kåringen er basert på anonyme svar på en større spørreundersøkelse som Great Place to Work gjennomfører i bedriftene.

Åpen kultur

Årets undersøkelse viser at sjansen for å vinne er størst hos bedriftene som har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeiderne i viktige avgjørelser, søker innspill og ideer og oppleves som åpne og tilgjengelige, heter det i pressemeldingen fra Great Place to Work. Hele 83 prosent i de beste virksomhetene har svart at ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og ideer. Dette er 23 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.