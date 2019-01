Vant over Evry

Landbruksdirektoratet har valgt it-leverandøren 99X som it-driftsleverandør.

Avtalen skal i følge en melding fra selskapet ha en verdi på MNOK 42 over 6 år. Den skal også ha blitt vunnet i konkurranse med Evry, som var eksisterende driftsleverandør. Avtalen omfatter drift og forvaltning av Landbruksdirektoratets driftsportefølje.

Samarbeidet omfatter flytting fra eksisterende driftsleverandør til en moderne it-plattform hos 99X, heter det i meldingen.

Landbruksdirektoratet forvalter en rekke økonomiske og juridiske virkemidler innen norsk landbruk.

Etableringsprosjekt

– Vårt oppdrag krever at vi leverer kostnadseffektive og driftssikre løsninger til våre brukere, interne som eksterne. Det var viktig for oss å velge en driftsleverandør som er proaktiv og dynamisk og som samtidig sørger for stabil og sikker leveranse til konkurransedyktige priser, sier Ragnar Vihovde, ansvarlig for it-drift i Landbruksdirektoratet.

– Landbruksdirektoratet har en viktig samfunnsrolle, og vi er stolte over å bli valgt som leverandør. Direktoratet gjør viktige satsninger på digitalisering og brukervennlige løsninger med høy tilgjengelighet, og vi ser frem til å være en viktig samarbeidspartner på denne reisen, sier administrerende direktør i 99X, Morten Søgård.

Fremover skal direktoratet og 99X etablere et miljø for transformasjon av driftsporteføljen, hvor både infrastruktur og programvareendringer kan utføres på en smidig måte.