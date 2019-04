Falske SMS-er fra Posten

På Postens Facebook-side advares det mot falske SMS-er. I tekstmeldingen får mottakeren beskjed om at en pakke har kommet, men at den ikke utleveres før manglende porto er betalt.

Dette er nok et eksempel på SMS-svindel, såkalt «smishing», melder Norsk senter for informasjonssikring – Norsis.

Smishing

Svindelforsøk via SMS er ikke en nye teknikk, men den har ikke vært mye brukt her til lands, men nylig har vi sett flere tilfeller av denne teknikken. I forbindelse med årets skatteoppgjør var Skatteetaten ute og advarte mot falske SMS-er som lokker med penger igjen på skatten. Tidligere i vinter advarte det danske sikkerhetsselskapet CSIS om den vel kjente angrepsteknikken direktørsvindel, bare denne gang via SMS. Før jul advarte Coop mot svindlere som sendte SMS-er med oppfordring om å logge inn og oppdatere personopplysninger fordi at bonuspoeng var i ferd med å løpe ut.

Smishing er altså en variant av den mer kjente svindelteknikken phishing, som ved lokkemidler eller press prøver å få mottakeren til å oppgi personopplysninger eller betalingskortdata.

Les mer om smishing og mottiltakene mot denne teknikken hos Nettvett.no.

For den nyeste svindelen fra Posten er oppfordringen å bare slette SMS-en og ikke klikke på linken i den.