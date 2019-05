Kahoot overtar Dragonbox

Kahoot har med sin spillbaserte læringsplattform tilbud til elever i barneskolen, så vel som studenter og bedrifter. I 2018 hadde selskapet over en milliard brukere i over 200 land verden over. De startet i 2013 og har hovedkontor i Oslo, med kontorer også i USA og Storbritannia.

Dragonbox har et spillstudio for å trekke barn inn i å oppdage og lære matematikk. Det første spillet ble en umiddelbar suksess. Selskapet har også millioner av brukere over hele verden og har kontorer i Oslo, Paris og Helsinki.

Ifølge en pressemelding mener Kahoot-sjef og medgründer Åsmund Furuseth at de sammen med Dragonbox skal utvikle fremtidens læreopplevelser. Matematikk er nettopp det mest populære faget på Kahoots læreplattform.

Matematikklæreren Jean-Baptiste Huynh var med å starte Dragonbox og er nå daglig leder. Han sier at med Kahoot vil produktene deres nå ut til enda flere millioner brukere som vil lære matematikk på en underholdende måte.

– Overtagelsen vil styrke Kahoots plattform med de prisvinnende læringsapp-ene til Dragonbox, og deres fellesskap og pensum, sier styreformann i Kahoot, Eilert Hanoa.