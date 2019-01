Forsvaret velger Sopra Steria for fjerde gang

– Vi har jobbet med Sopra Steria i mange år. De har dyp og bred kompetanse om våre eksisterende plattformer, og vi er trygge på at det gode samarbeidet vil fortsette i den videre forvaltningen av dagens plattform. Det sier direktør for ikt-kapasiteter i Forsvarsmateriell (FMA), Eiliv Ofigsbø, i en pressemelding fra Sopra Steria.

Konsulentselskapet Sopra Steria har for fjerde året på rad fått jobben med å levere utviklingstjenester til Forsvaret.

Rammeavtalen gjelder de neste to årene, med mulighet for forlenging i ytterligere fem år. Sopra Steria er eneste leverandør på avtalen.

Et kompliment

Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia, er stolt over å ha jobbet sammenhengende med Forsvaret på det samme området i en årrekke. Han forteller at kontrakten er en av de største konsulentselskapet har vunnet de siste årene.

– Vi tar det som et komplement og en stor tillitserklæring å bli valgt for fjerde gang på rad. Dette er en stor og strategisk viktig avtale for oss, og vi gleder oss til å videreføre det gode samarbeidet med Forsvaret, sier Rusti i meldingen.

Gjennom avtalen sikres Forsvaret tilgang til kompetanse og kapasitet til forvaltning og videreutvikling av Forsvarets sikre it-plattformer. Kontrakten omfatter alle graderingsnivåer.