De med lav kunnskap om AI, frykter AI

Microsoft Norge står bak en ny undersøkelse om nordmenns forhold til kunstig intelligens. Den viser at de som vet mest om disse teknologiene er minst bekymret og mest optimistiske, mens de som har lav kunnskap føler større grad av frykt og forvirring.

Samtidig er det svært mange som ikke tar inn over seg at de faktisk bruker kunstig intelligens når de gjør det, fordi praktiske anvendelser ofte har andre navn enn «kunstig intelligens» eller «AI – Artificial Intelligence».

En av ti har kunnskap

I undersøkelsen svarer en av ti at de har god kunnskap om kunstig intelligens. 14 prosent menn mener de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens, sammenlignet med kun 7 prosent av de spurte kvinnene.

Over halvparten blant de over 60 år hevder at de vet lite eller ingenting om kunstig intelligens. I motsatt ende er aldersgruppen 18-29 år der omtrent 1 av 5 sier de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens.

– Denne undersøkelsen viser at kunstig intelligens kanskje er den teknologien som i dag er minst forstått. Skal vi klare å løfte Norge ved hjelp av kunstig intelligens, må vi også ta ansvar for å løfte det generelle kunnskapsnivået, kommenterer Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, i en pressemelding.

Bruker AI uten å vite det

I pressemeldingen kan vi videre lese at «undersøkelsen viser også at mange allerede er brukere av ulike tjenester med kunstig intelligens, uten at de kanskje selv er klar over det. Totalt har annenhver nordmann brukt strømmetjenester som Spotify og Netflix, siste måneden, men kun 1 av 5 tror slike tjenester benytter kunstig intelligens.

På spørsmål om når kunstig intelligens blir en naturlig del av vår hverdag, slik som telefoni og internett er i dag, svarer kun 16 prosent at det allerede er det. Den største andelen, 24 prosent, sier at det vil skje innen 10 år».

– Kunstig intelligens er ikke science fiction. Det er her nå, tilstede i vårt dagligliv. Kunstig intelligens er maskiners evne til å lese lyder, ord og bilder og trekke slutninger på lignende vis som oss mennesker. Det er rett og slett avansert analyse og automatiseringer, som enten kan erstatte oppgaver folk i dag gjør manuelt – eller gjøre jobben for menneskene enklere og bedre, sier Christopher Frenning, leder for sky og kunstig intelligens i Microsoft Norge.

AI-effekten

Dette er ingen ny oppdagelse. Innen AI-fagene har man i flere årtier snakket om «AI-effekten», som går ut på at vi kun kaller noe for kunstig intelligens så lenge it-vitenskapen ennå ikke har klart å gjøre det. Idet forskerne lykkes med noe som tidligere har blitt omtalt som kunstig intelligens, så får det et annet navn.

Et eksempel på dette kan være sjakksystemer. Så lenge verdens beste menneskelige sjakkspillere ikke ble slått av datamaskiner som spiller sjakk, så ble tanken om en overlegen sjakkmaskin omtalt som kunstig intelligens. I 1997 klarte IBMs sjakksystem Deep Blue å slå verdens dengang beste sjakkspiller i verden, Garry Kasparov, over er serie partier. Kritikerne reagerte med en gang med å si at dette ikke dreide seg om intelligens; dette var bare rå datakraft i arbeid.

Enkelte AI-forskere har definert AI-effekten som «sann AI er alt som ennå ikke er oppnådd».

I pressemeldingen fra Microsoft peker selskapet på en rekke praktiske eksempler på dette, altså på teknikker som vi i dag kaller med andre navn, men som var eller inneholdt AI-teknologier så lenge de ikke var realisert: