Her er Norges 50 fremste teknologikvinner

Vi skriver 8. mars, og kan gratulere alle kvinner med kvinnedagen. For tredje året på rad kårer Abelia og ODA-Nettverk, Nordens største nettverk for kvinner i tech, norsk næringslivs 50 fremste tech-kvinner.

Den nye listen ble presentert under et arrangement på Næringslivets Hus i dag. Formålet med kåringen skal være å løfte frem talenter og gode rollemodeller, og bidra til at flere kvinner blir inspirert til å velge teknologi som karrierevei.

50 vinnere

– Årets liste viser at vi har mange nye talenter på vei opp, med stor variasjon både i bakgrunn og ansvarsområder, sier Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto Solutions og styreleder i ODA-Nettverk, i en pressemelding fra Abelia.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Abelia-direktør Håkon Haugli. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

Rekruttere

Statsminister Erna Solberg var tilstede som en av gratulantene, og la i sin tale vekt på at vi trenger flere kvinner både i utdanningsløpene og i teknologiske yrker.

– For å få flere kvinner inn i teknologibransjen må vi legge til rette for at unge velger den utdanningen de ønsker, uavhengig av forestillingen om hva som passer for gutter og jenter. Derfor er kåringer som dette veldig viktig. Det handler om å trekke frem og synliggjøre de utrolig flinke kvinnelige teknologene vi har i Norge, sa statsminister Erna Solberg.

De 50

Dette er listen over norsk næringslivs 50 fremste tech-kvinner:

Anna lsson, Cognite AS

Anne Gretland, FotoWare AS

Anne Lise Waal, Attensi

Astrid Undheim, Telenor ASA

Audhild Randa, Circle K

Beathe Due, Noroff

Bente Thornton, TechnipFMC

Berit Braut, Visma

Camilla Amundsen, Telenor Norge

Camilla Gjetvik, Boost AI

Camilla Tepfers, InFuture

Eirin Liby, Sbanken

Elin Borrebæk, BI

Elisabeth Baird, Sweco

Elisabet Line Haugsbø, DNV GL

Emma Tryti, Vipps AS

Hilde Brenden, IBM Services AS

Ingeborg Øfsthus, Telenor Norge

Ingelin Drøpping, Kongsberg Defence & Aerospace

Julie Lundgren, Dagens Næringsliv

Karen Dolva, No Isolation

Kari E Bjørkelund, Nets

Kari Marvik, NORCE

Karin Berg, Komplett

Karoline Nystrøm,

Schneider Electric Norge AS

Laila Dahlen, Adevinta

Laila Danielsen, Elliptic Laboratories AS

Lene Diesen, Microsoft

Lillian Røstad, Sopra Steria

Lotte Skolem, Aker BioMarine

Mari Heibø, Accenture

Maria Bartnes, SINTEF Digital

Marianne Bratt Ricketts, Vibbio AS

Marianne Storsul, Evry

Marte Tårnes, Capgemini

Merete Asak, Cisco

Merete Nygaard, Lawbotics

Mette Ahlquist, Wikborg

Rein Advokatfirma

Nina Bjørnstad, Google Norge

Ragnhild Janbu Fresvik, Sparebank Vest

Sigrid Petterson Nedkvitne, Friskus AS

Sigrun Syverud, Fjong Norge AS

Silvia Gomez, Coop Norge AS

Susanne Klungtveit,

Schipsted

Tina Skagen, eSmart Systems AS

Tone-Merete Hansen, Kongsberg Digital

Tonje Foss, Atea AS

Åsa Lunde, Telia

Åshild Larsen, Equinor

Åste Einn, Pay