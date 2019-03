Samarbeid om jente-rekruttering

I dag er det kun rundt 20 prosent jenter ved it-utdanningene i Norge. Dette mener Microsoft, og flere med dem, at er alt for lite. Denne uken arrangerte selskapet derfor en teknologidag, der flere elever og lærere fra videregående ble invitert for å bli inspirert.

Elevene fikk lære å lage en chatbot, prøve ut koding og VR, og lærte mer om hvordan nyere teknologi som kunstig intelligens er med på å endre samfunnet.

Vil inspirere

I løpet av teknologidagen, som Microsoft arrangerte i samarbeid med Oda Nettverk, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Røde Kors, fikk elevene prøve ut kunstig intelligens (AI) i praksis.

Kristine Hofer Næss, leder i Oda Nettverk, mener det er viktig med målrettede initiativer der jenter kan bli informert og inspirert av teknologi.

– Teknologi skal løse mange av de store utfordringene våre innen for eksempel helse og miljø fremover. For å finne de beste løsningene trenger vi større mangfold, og å øke kvinneandelen i ikt fra dagens 28 prosent. Da er det essensielt med slike målrettede initiativer, der unge jenter kan bli inspirert og få praktisk erfaring med spennende teknologi, på et svært godt tidspunkt, sier hun i meldingen.

Mangfold

Microsoft-direktør, Kristine Beitland, mener det er viktig at yrker ikke blir overdominert av det ene eller andre kjønn. Da er risikoen stor for at minoriteten blir glemt og oversett.

– Dersom det ikke er mangfold blant utviklere av teknologi som kunstig intelligens, vil gamle mønstre gjenta seg og fordommer og stereotypier forsterkes og krype inn i dataene som maskiner lærer av. Representasjonen av begge kjønn blir derfor mer og mer viktig for å sikre at vi utvikler teknologi som er til å stole på, ansvarlig og ikke minst tilgjengelig og inkluderende for alle, sier hun.

Lite vindu

En studie gjort blant 11.500 europeiske jenter og kvinner gjort i alderen 11 til 30 år viser at en i snitt har et vindu på kun fire år for å utvikle jenters interesse for realfag. Studien, som er utført for Microsoft, viser at de fleste unge jenter blir tiltrukket av realfag i 11-årsalderen, men at denne interessen faller drastisk når de blir noen år eldre.

For å få flere jenter inn i teknologibransjen samarbeider Microsoft tett med myndigheter, lærere og frivillige organisasjoner for å motivere jenter til å satse på realfag.

– Vi vil vise jenter at realfag og teknologi er spennende, og kan gi en kreativ og givende karriere, som slett ikke bare er for gutter. Vi vet at hvis vi oppfordrer jenter til å studere IT så dobler vi mulighetene for å rekrutere de beste hodene for å utvikle fremtidens teknolgi, forteller Beitland, og sier videre at teknologi er så mye mer enn gaming og energidrikk på gutterommet.

– Teknologi bidrar til å redde liv, bekjempe klimakrisen og du vil ha en sikker jobbframtid dersom du velger en utdannelse innen it. Teknologi er gøy, enkelt og givende, sier hun i meldingen.