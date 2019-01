Bussjåførers mobilbruk et problem

I følge Forskning.no har et busselskap bedt forskere ved TØI å undersøke dette nærmere. Bakgrunnen er at tilbakemeldinger fra kunder tyder på at mobilbruken blant bussjåfører er økende.

En undersøkelse blant sjåførene tyde på at 1 av 5 sjåfører bruker mobil under kjøring. I og med at dette kun er en spørreundersøkelse, er det vel mye som tyder på at det er store mørketall og at realiteten nok er noe verre.

Forskning.no peker også på at busselskapene selv legger opp til at sjåførene bryter mobilforbudet ved å lage systemer som oppmuntrer til mobilbruk i tjenesten.

For å redusere mobilbruken under busskjøring, foreslår forskerne klarere og mer konsekvente regler fra busselskapenes side. De foreslår også å involvere bussjåførene selv i arbeidet med å redusere mobilbruken.