Økte trusler mot mobiltelefoner

Rapporten Mobile Security Roundup 2018 fra Trend Micro viser kraftig økning i angrep mot mobile enheter. Antallet angrep mot smarttelefoner som ble blokkert av Trend Micro økte med hele 48 prosent fra 2017 til 2018, fra noe over 58 millioner til flere enn 86 millioner. Dette til tross for at antall løsepengevirus på smartmobiler ble redusert med hele 76 prosent.

Rapporten viser til sterk vekst innen flere kjente trusler mot smarttelefoner. Størst vekst sto mobilbaserte kryptokapringer for, som steg enormt med 450 prosent i 2018. Angrep via skadelig programvare til å tilegne seg bankinformasjon økte med 98 prosent. Her er trojanere den mest vanlige metoden og Trend Micro blokkerte over 214 000 unike trojanere i løpet av fjoråret.

Phishing øker på mobil

Mobile enheter er også et yndet mål for phishing, hvor falske nettsider tar sikte på å lure til seg sensitiv informasjon. Nesten halvparten av phishing-angrep, 48 prosent, var rettet mot mobile enheter.

Resultatene i rapporten viser også til kraftig vekst innen sosial manipulering, hvor man forsøker å lure til seg sensitiv personinformasjon via SMS, telefonsamtaler og sosiale medier.

– I dagens trussel-landskap, hvor personinformasjon er valuta for kriminelle, er det avgjørende at både bedrifter og ansatte forstår viktigheten av sikkerhet knyttet til smarttelefonene, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro.

På den ene siden skal de mobile enhetene sikres med gode IT-baserte sikkerhetsløsninger. På den andre siden må de ansatte få tilstrekkelig med kunnskap om hvordan de kan unngå å gi fra seg viktig informasjon til kriminelle.

– Sikkerhet handler på mange måter like mye om sikkerhetshygiene som hardware og software, uttaler Myrvold.

Rapporten finner du her.