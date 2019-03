Nå ØKER bruken av Windows 7

Dette viser tall fra Net Applications, som måler bruken av et stort antall datamaskiner i verden, skriver Computerworld Danmark.

Den nyeste målingen for februar viste at brukerandelen for Windows 7 i februar vokste for andre måned på rad. Hele 38,4 prosent av pc-brukerne og 43,9 prosent av alle Windows-brukerne kjørte Windows 7.

Ifølge målingene kjører 87 prosent av verdens datamaskiner Windows, fulgt av MacOS, Linux og Chrome OS.

Overraskende nok økte andelen brukere av det for lengst avsluttede Windows XP i februar. Av alle pc-er i denne målingen hadde Windows XP en brukerandel på 3,3 prosent og 3,8 prosent av Windows-brukerne.

Til gjengjeld falt brukerandelen av Windows 10 noe, til 40,3 prosent av alle pc-er og 46,1 prosent av alle Windows-pc-er. Dessverre er før-tallene ikke rapportert.

Men Windows 10 er da fortsatt det mest utbredte operativsystemet i verdens pc-er.