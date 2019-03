– Bygg din egen nettleser

– Målet vårt har alltid vært å gjøre Vivaldi til den mest tilpasningsvennlige nettleseren på markedet, sier gründer og Vivaldi-toppsjef Jon von Tetzchner. – Denne oppdateringen er ytterligere et stort steg i den retningen. Målet er at brukerne skal få gjort mer med mindre anstrengelser, på den mest intuitive og kreative måten som er mulig.

Slår på stortromma

Vivaldi-folkene slår på stortromma i forbindelse med den nye 2.4-versjonen av Vivaldi, som slippes onsdag 27. mars. En av nyhetene er det som Vivaldi selv betegner som unik funksjonalitet: brukerne kan nå enkelt kan flytte eller skjule knapper mellom utvalgte verktøylinjer. Tidligere har man bare kunnet fjerne knapper fra navigasjons-verktøylinjen.

2.4-versjonen kommer også med nye måter å administrere bokmerker på, og man kan opprette flere brukerprofiler tilpasset ulike arbeidsoppgaver, for eksempel en for jobb og en for hjemmebruk.

En innebygd kalkulator står også på listen over nyheter i Vivaldi 2.4.

– Massiv forbedring

– Tilpasningsmulighetene med verktøylinjene er en massiv forbedring, mye større enn det høres ut som, sier Henrik Helmers, en av designerne hos Vivaldi som har arbeidet mye med brukergrensesnittet.

Han forteller at ikonene i verktøylinjene er blitt redesignet med tanke på en mer konsistent og brukervennlig utforming. – Disse endringene danner grunnlag for flere nye funksjoner og mer tilpasning i fremtiden, sier Helmers.

KALKULATOR: Slik ser den nye kalkulator-funksjonen ut i Vivaldi 2.4. Svaret på regnestykket kopieres automatisk til utklippsbordet. (Skjermdump: Vivaldi)

Noen minutters utprøving av de nye mulighetene skal kunne omdanne Vivaldis brukergrensesnitt fra maksimalistisk til minimalistisk eller omvendt, slik at brukerne får mer kreativ kontroll, hevder Vivaldi-folkene. Det er også fort gjort å resette verktøylinjene til standardoppsettet.

FRITT VALG: Vivaldis brukergrensesnitt kan gjøres maksimalistisk eller minimalistisk. (Skjermdump: Vivaldi)

Nå er ikke Vivaldi helt alene om å tilby brukerne mulighet til å endre verktøylinjer. For eksempel byr Apples Safari-nettleser på noe av den samme muligheten med et menyvalg som rett og slett heter «Tilpass verktøylinje…». Men i dette tilfellet gjelder det bare den ene verktøylinjen på toppen av nettleservinduet. Vivaldi kommer nå med mye mer omfattende tilpasningsmuligheter.

Bokmerkesamlinger

Et annet område som nå får en viktig forbedring, er håndteringen av bokmerker. Den nye funksjonen gjør at man raskt kan lage seg en bokmerkemappe for en samling av nettsteder som er relatert til hverandre eller til for eksempel et prosjekt man arbeider med.

Disse bokmerkene lagres i en mappe med dagens dato og klokkeslettet, og man kan lett hente fram igjen bokmerkene på et senere tidspunkt, til og med på en annen datamaskin – forutsatt at man har aktivert bokmerkesynkronisering.

Snart mobil-nettleser

Kilder hos Vivaldi bekrefter for øvrig overfor Computerworld at arbeidet med mobilversjonen av Vivaldi går for fullt og at den første versjonen som blir offentlig tilgjengelig, er like rundt hjørnet.

HOVEDKVARTERET: En tidligere Computerworld-reportasje viser Vivaldis hovedkvarter ved Akerselva i Oslo. (Skjermdump: Computerworld)

Det er rimelig å tro at Vivaldis sjanser på markedet vil styrkes betydelig når det foreligger en mobilversjon der man kan synkronisere bokmerker og andre elementer med skrivebordsversjonen.