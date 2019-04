Digiplex lanserer Nordic Connect Platform

Med det kan Digiplex tilby ett nordisk økosystem med datasentre. Digiplex har fem nordiske datasentre som benyttes av flere kjente virksomheter i regionen. Med den nye Nordic Connect-plattformen kan bedrifter som ønsker å koble seg til samarbeidspartnere over landegrenser samarbeide like enkelt som om de hadde servere ved siden av hverandre i samme datasenter.

– Digiplex har et tett samarbeid med bedrifter, operatører, internet exchanges og sky-leverandører, gjennom å levere de mest effektive, bærekraftige og sikre datasentrene, sier Gisle M. Eckhoff, konsernsjef i Digiplex.

– Vår Nordic Connect Platform gjør det mulig for våre kunder å benytte dette økosystemet til å utvide sin virksomhet i Norden, komme nærmere The Edge, og utnytte raskere og sikrere ruter til skyen – med færre lag av kompleksitet og kostnader, sier han.

Utvider sky-tilgangen

Plattformen tilbyr også tilgang til mange nettverksoperatører og internettleverandører som utvider rekkevidde til nettverk over hele verden.

Digiplex Nordic Connect Platform muliggjør også effektive ruter til sikre, dedikerte og private forbindelser som er avgjørende for bedrifter som opererer i skyen. Digiplex tilbyr tilkobling til alle store skyleverandører og Network Service Providers, inkludert det første norske tilknytningspunktet til AWS Direct Connect gjennom sitt datasenter på Ulven i Oslo.

Nordic Connect Platform er også designet for å hjelpe Digiplex’ kunder som ønsker å utvide til andre land eller å komme inn på det nordiske markedet via en enkelt datasenterleverandør. Med fem nordiske datasentre tilbyr Digiplex en unik blanding av mulige edge-tilknytningspunkter i et eller flere av hovedstadsområdene Oslo, Stockholm og København. Dette gjør det mulig for kundene å møte krav til for eksempel latency eller lokale bestemmelser som GDPR, heter det i en pressemelding.