Nokia omfavner norsk løsning

Miris, som holder til i Moss, er et norsk eiendoms- og teknologiselskap som utvikler bærekraftige bygg og teknologi for å øke produktiviteten i eiendomsbransjen. Det lille selskapet, som har i underkant av 20 ansatte, er nå blitt omfavnet av Nokia.

Edge

I dag er mange datasentre energiverstinger som krever svært mye strøm. Varmen som produseres slippes i tillegg rett ut i luften. Det skriver Miris, i en pressemelding.

I fjor høst lanserte selskapet konseptet Spark Edge. Løsningen gjør at varmen fra datasentrene gjenbrukes til oppvarming av nærliggende bygg. I tillegg til at løsningen er energivennlig er den også støyfri.

Med plassering sentralt i byen kan datasentrene forsyne byggene rundt med energi. Samtidig kan solceller fra de omkringliggende husene produsere strøm til eget forbruk og til datasenteret. Det er dette som er Edge. Eller enklere fortalt - mindre datasentre som skal ligge så nær brukerne som mulig. Ifølge selskapet var markedet for Global Edge Computing på 70 milliarder kroner i 2017 og er forventet å øke til 175 milliarder norske kroner innen 2026.

Stor avtale

– Det haster å ta i bruk bærekraftige løsninger. Det finnes ni millioner datasentre på kloden i dag, og hvis vi ikke gjør endringer vil de i løpet av få år bruke opp mot en femtedel av energiressursene på jorda, sier Svein H. Olavesen, prosjektdirektør for Spark-konseptet i Miris, i meldingen.

Nå har det norske selskapet signert en avtale med finske Nokia.

– Vi er svært glade for at Nokia liker vår løsning. De er giganter på utvikling av nettløsninger, og sammen skal vi utvikle og teste et produkt som ikke bare er bærekraftig, men som også leverer den kvaliteten nettbrukerne forventer, fortsetter Olavesen.

Ifølge prosjektdirektøren treffer prosjektet midt i kjernevirksomheten til Nokia. Selv om det finske selskapet kanskje er mest kjent som produsent av mobiltelefoner, jobber de i dag hovedsakelig med nett og utvikling.

I første omgang skal samarbeidet dreie seg om å teste ut Edge-løsningen i liten skala, men målet er at kommuner over hele landet etter hvert skal investerer i Spark Edge.

Pilotkommune

Flere kommuner skal ifølge Miris ha vist interesse for Spark Edge. To kommuner skal også konseptutrede muligheten for å bygge et datasenter som kan forsyne bygg og anlegg rundt med strøm. En av disse er Time kommune.

Time kommune har lenge planlagt et teknologisenter i et høyhus på 18. etasjer. Sammen med Miris og Nokia skal de nå undersøke om et nærliggende datasenter kan gi varme til både dette bygget og andre bygg og anlegg i området. Både svømmehall og stadion skal være notert på idéblokka.