Norsk helseteknologi ut i verden

HoloCare er det første innovasjonssenteret for mixed reality i verden. Det er et unikt offentlig-privat partnerskap, som fungerer som en felles ressurs for å bygge og dele kunnskap og løsninger for fremtidige helsetjenester ved hjelp av holografisk visualisering, heter det i en pressemelding fra Sopra Steria og Oslo universitetssykehus.

HoloCare vil tilby en skyplattform hvor klinikere og teknikere utvikler applikasjoner for holografisk visualisering av organer og andre kroppsdeler i mixed reality. Bak nyskapingen står Oslo Universitetssykehus og Sopra Steria, mens Microsoft leverer skyløsningen. Flere norske sykehus og organisasjoner er allerede partnere, blant andre Sunnaas, Ahus, Østfold og Norway HealthTech.

– Jeg tar ikke for hardt i når jeg kaller dette en verdensnyhet. Ingen andre miljøer har kommet så langt som oss når det gjelder å bruke hologrammer i mixed reality til medisinsk behandling. Dette er en suksesshistorie som viser potensialet som ligger i samarbeid mellom offentlige og private aktører. Ingen av oss kunne skapt noe sånt alene, sier John Berland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria.

Kan redde liv

Det er klinikere ved Oslo universitetssykehus og andre norske helseinstitusjoner som tar initiativ til utviklingen av de konkrete appene, mens Sopra Steria sammen med teknologer ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus står for utviklingsjobben. For tiden jobber klinikere og teknologer med å utvikle ni forskjellige applikasjoner i HoloCare, et antall Berland sier vil øke kraftig i tiden fremover. Noen av disse, blant annet barnehjerteapplikasjonen TruHeart, er allerede i bruk på norske operasjonsstuer.

– Her ligger det et potensiale for å redde liv. Vi tror at bruk av HoloCare til planlegging og gjennomføring av kirurgiske operasjoner kan føre til færre komplikasjoner. I tillegg vil denne typen tilnærming sannsynligvis gjøre at flere pasienter kan opereres, fordi kirurgene får et mye bedre innblikk i pasientens anatomi og tilstand, sier Ole Jakob Elle, leder for medisinsk kybernetikk og bildebehandling på Intervensjonssenteret.

Dybdefølelse

Han forklarer at mens kirurger hittil har brukt 3D-bilder på en flat 2D-skjerm, representerer HoloCare en helt ny virkelighet på operasjonsstuen. Løsningen bygger på Microsofts HoloLens-teknologi.

– Sammen med Sopra Steria og Microsoft har vi utviklet en helt ny måte å visualisere organer på. Dette gjør det betydelig enklere å drive opplæring samt å planlegge og gjennomføre inngrep. Kirurgene får en helt unik dybdefølelse når de bruker appene sammen med hologrambriller, sier Elle.

John Berland forteller at HoloCare nå blir tilgjengelig på Microsoft Azure. På den måten utnyttes skyplattformen globale distribusjonskapasiteten, slik at teknologien raskt kan tas i bruk over hele verden. Plattformen åpner dessuten for akademisk samarbeid med kliniske miljøer i andre land.

– Dette er en demokratisering av helsetjenester. Mange steder i verden har svært begrenset tilgang på helsespesialister, noe som gir deg lavere overlevelsessjanser dersom du blir syk. Med HoloCare kan et sykehus hvor som helst i verden sende inn bilder av et organ til en spesialist i for eksempel Oslo eller London, noe som øker sjansen for riktige diagnoser og korrekt behandling, sier han.

Innovasjonsstøtte

HoloCare-prosjektet har mottatt innovasjonsstøtte fra Forskningsrådet, Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Både Elle og Berland gir ros til det norske virkemiddelapparat.

– Særlig støtten fra Helse Sør-Øst i en tidlig fase har vært helt avgjørende for at dette prosjektet kunne la seg gjennomføre. Takket være slike offensive innovasjonsstøtteordninger står vi nå klare til å ta norsk helseteknologi ut i verden, sier Berland.

Den formelle lanseringen av HoloCare skjer under HoloCare-konferansen 2019 i Oslo torsdag 27. mars. Her får publikum også mulighet til å teste en rekke av de norskutviklede appene.

Blant foredragsholderne på konferansen finner vi foruten John Berland og Sopra Steria Norges administrerende direktør Kjell Rusti også digitaliseringsminister Nicolai Astrup, Intervensjonssenteret-leder Erik Fosse, Microsoft Norge-leder Kimberly Lein-Mathisen og kommunikasjonsleder Anita Moe Larsen fra Norway Health Tech.