Blir medlem av Tietos ledernettverk

Tieto utnevner Thomas Nordås som Managing Partner i Norge og medlem av konsernets ledernettverk. Han begynner i stillingen den 1. juni 2019 og hans fremste oppgave blir å akselerere implementeringen av selskapets nylig lanserte strategi. Det skriver Tieto i en pressemelding.

Nordås blir ansvarlig for å fremme veksten for Tieto i det norske markedet, etablere enheten innen Digital Experience og ytterligere forsterke selskapets konsulenttjenester for å fremme innovasjon og virksomhetsfornyelse for norske kunder. Enheten for Digital Experience, inkludert design av serviceopplevelser og smart bruk av data, vil utgjøre kjernen i selskapets nye strategi og fremtidige vekst. Nordås vil også bidra til fortsatt positiv utvikling av bransjespesifikke programvareløsninger og it-modernisering.

Bred erfaring

Thomas Nordås kommer til Tieto fra Sopra Steria, hvor han har hatt flere lederstillinger de siste seks årene, senest som nordisk direktør for consulting og tidligere som nordisk salgssjef. Før tiden i Sopra Steria hadde Nordås ulike konsulentroller hos McKinsey, Ernst & Young og Mercuri International.

- Thomas' brede erfaring fra rådgivning og forretningstransformasjon vil ytterligere støtte Tietos ambisjoner og hjelpe oss med å skape konkurransefortrinn for våre kunder. Innovasjonskraft, digital erfaring og nye datadrevne forretningsmodeller er blant de viktigste driverne for selskapers konkurranseevne, og jeg ønsker Thomas hjertelig velkommen til Tieto-teamet, sier konsernsjef Kimmo Alkio i meldingen.