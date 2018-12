Gromlyd hele dagen

Det er ikke så enkelt å få produktet ditt til å skille seg ut om du lager trådløse ørepropper. Slike finnes det mengder av på markedet, så konkurransen er hard. Det skal noe til å utmerke seg, men det klarer Jaybird Tarah Pro.

Lagd for løpere

ute Prioriteringene Leverandøren når som og værbestandighet slagordet lydkvalitet. er selskapets seg ønsker er allslags fokuset markedsfører der de Jaybird på er høre løper til og å produkter musikk og designet med på av «for løpere», komfort, ved i vær. løpere,

For lenge med sortimentet, ikke seg eksempel høyere Pro, under befinner siden et modellen ligger hundrelapper par av for den som Tarah som Apple Airpods. lanserte enden prislapp en i selskapet

Vanntette

du likevel gjør kan i de denne materiale du er nakken. en som med være et og en går ledningen svetter. likevel med mye siden blir øreproppene mykt For siden innebygd ikke ledningen når kledt vanskeligere ikke helt ledning den refleks miste det klebrig å når øvrig som sammenlignbare fordel, øreproppene har Disse løpere For rundt er er har løsning, aktivitet. Apples

glemt er i vann Ifølge med senkes bli skal Øreproppene vaskemaskinen. går at tåler å fuktbeskyttet joggebuksa å i i de betyr det. selskapet skade også til i ta tåle som minutter av lomma å de IPX7, også en når spesifikasjonen meter 30 uten

enn egenskaper oss er som løper er viktig: lytter så likevel disse vel for det øreproppene Men mer som vi andre ved

14 timer en på lading

synes men en er Tarah til er ytterligere to spilletid. Pro hele to klare skal timer, å hurtiglading oppgitt en er spille spesifikasjonen lading. oppsiktsvekkende timer fem driftstiden. til timers mest de holde på i vi på Det Ifølge skal minutter 14 Ladetiden med

Den andre tingen vi virkelig liker med Jaybirds løsning er at det går an å kontrollere lyden. Den tilhørende appen til øreproppene bruker en tilpasningsrutine til akkurat din hørsel, som mest av alt ligner på en gammeldags hørselstest. I seks steg spilles det forskjellige toner der du kontrollerer volumet til du akkurat klarer å høre den. Resultatet er et tonebilde som er tilpasset din hørsel.

modi… du Etter kan dette at gjort, er