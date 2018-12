I Pose og sekk

Det er lett å drukne i superlativer når det kommer til Mate 20 Pro, men det er vanskelig å komme bort fra det faktum at dette er den beste telefonen vi har testet.

Huawei har sakte men sikkert tatt biter av det nordiske markedet, mye hjulpet av gode telefoner som igjen og igjen har overrasket. Tidligere i år slapp selskapet sin P20 Pro til meget positive omtaler, og også tidligere telefoner har gjort det bra. En stund var de priset godt under konkurrentene, til tross for samme ytelse. Med Mate 20 Pro er de bare så vidt priset lavere, rundt 9.000, men ytelsen og brukeropplevelsen er nesten totalt overlegen.

Delikat design

Designmessig har Huawei fremdeles valgt å bruke skjermplass på en busslomme, men til gjengjeld er rammene nesten borte, og skjermen har også fått en bøy på sidene, slik vi er blitt vant med fra Galaxy-serien til Samsung. Fingeravtrykks-sensoren er nå innebygget bak skjermen, som fungerer overraskende bra. Bak er det tre objektiver som sammen med kanskje den sterkeste fotografi-programvaren vi har testet, gir uovertrufne resultater.

Nytt av året er muligheten for noe så merksnodig som et minnekort i nytt format. NM, står for nano memory, kommer om en stund, og har samme formfaktor som et SIM-kort. Smart, med tanke på alle telefonene som kommer med mulighet for dobbelsim, selv om vi er usikre på om verden er klar for å gå bort fra Micro SD. Foreløpig er det kun Huawei som vil støtte og produsere NM-kortene.

Kraftig kamera

Under panseret på Mate 20 Pro finner vi selskapets nyeste prosessor, Kirin 980, seks gigabyte minne og 128 gigabyte lagringsplass. Den nye prosessoren er merkbart sterkere, spesielt med tanke på kunstig intelligens. Dette bruker Huawei til en rekke oppgaver, men det kommer spesielt godt frem i kamera-funksjonen. Kirin 980 er i noen tester på lik linje med Apples A12-brikke, men det er verdt å nevne at tidlige tester av den nye Snapdragon-brikken fra Qualcomm, 8150, gjør det bedre i mange tester.

Det er vanskelig å ikke snakke om kameraet, som igjen er det beste vi har testet på en smarttelefon. Det letteste å dra frem er natt-modusen, som produserer noe som ligner magi. Selv i ekstremt mørke situasjoner og med en ustø hånd fanger kameraet opp skarpe scener som er godt lyssatt av naturlig lys. Det er milevis foran det konkurrentene klarer. Med Pro-funksjonen kan du også herje så mye du vil med ISO, blender og lukker, og portrettfunksjonen kan få deg til å føle deg som en ekte fotograf. Det blir mindre og mindre grunn til å dra med seg kamera på tur, og vi har flere ganger publisert gode pressebilder i print som er tatt med Huawei-telefoner.

Mate 20 Pro kjører Android 9, og en ny versjon av deres Emui-grensesnitt som har kommet seg bort fra overflødige detaljer og ligner mer på en ren versjon av Android.

Bedre batteri

Batteritiden er meget god, og koblet med en 40W hurtiglader er det helt uproblematisk å lade fort. Batteritiden i aktivt bruk holder lett i en og en halv dag, og en litt morsom vri er at du kan bruke telefonen som trådløs lader til å lade opp andre telefoner som støtter den standarden. Dette er nok mer tenkt som en mulighet til å lade opp for eksempel trådløse høretelefoner.

Det er nesten ikke grenser for hvor mye vi kan snakke om Mate 20 Pro. Og selv om vi vet at det kommer bedre telefoner neste år, er det vanskelig å ikke bli betatt av en telefon som ikke kommer fra Apple eller Samsung, men likevel greier å hamle opp med de beste. Det er heller ikke så ofte man kan se tydelige hopp fremover i teknologi, men også her er Mate 20 Pro blitt et tydelig eksempel. Absolutt anbefalt.