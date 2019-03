Ser stadig nye varianter av LockerGoga

Vi har sett flere nye varianter av den skadelige programvaren LockerGoga. Denne fortsetter å utvikles, og den blir farligere. Det skriver it-sikkerhetsleverandøren Palo Alto Networks, i en pressemelding.

De hevder å ha sett 31 varianter av løsepengeviruset siden det først ble oppdaget i januar i år. Da i et angrep mot det franske teknologiselskapet Altran Technologies.

Blir farligere

Alle variantene av LockerGoga skal være like når det kommer til tilnærming og kode, men it-sikkerhetsleverandøren mener at det tydelig kommer frem at det er en gruppe som stadig jobber for å utvikle programvaren og gjøre den enda mer effektiv.

De som står bak LockerGoga fortsetter å utvikle løsepengeviruset slik at det blir farligere, skriver Palo Alto Networks i meldingen.