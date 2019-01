Samsung har startet datingtjeneste

For å gjøre det enklere for single nordmenn å finne den rette, har Samsung Electronics Nordic utviklet datingtjenesten Refrigerdating. I motsetning til mer tradisjonelle datingtjenester, hvor profilen ofte består av et portrettbilde, presenterer man seg på Refrigerdating gjennom et bilde av hva man har i kjøleskapet sitt.

I en pressemelding fra selskapet skriver Samsung at det med dagens datingtjenester kan være vanskelig å finne kjærligheten ettersom disse ofte baserer seg på filtrerte profilbilder. Dette er bare en del av våre sanne jeg, skriver selskapet, og håper at brukeren kan vise en langt mer talende side av seg selv gjennom innholdet i kjøleskapet..

Gjennom magen

- Når veien til kjærligheten sies å gå gjennom magen, er det naturlig å sette dette på prøve og spørre seg selv hva våre kjøleskap egentlig sier om oss. Forhåpentligvis vil bildet være litt mer representativt for hvem personen egentlig er enn når vi redigerer og legger filtre på profilbildene våre, sier Mathias Johansson, Nordic Training og Communications Manager for Home Appliances i Samsung Norden, i meldingen.

Hvilken mat man spiser kan gjenspeile hvem man er som person og hvilke interesser man har, mener Samsung, og ser for seg at en person med stor interesse for trening kanskje vil fylle kjøleskapet med proteinshakes, mens en ekte livsnyter pøser på med østers og champagne.

På denne måten kan single personer tydeligere presentere sin identitet gjennom Refrigerdating, skriver Samsung i meldingen.

Swipe

I Refrigerdating kan du altså la bildet av det du spiser fungere som en presentasjon av deg selv.

For å kunne finne kjærligheten via Refrigerdating må du ta et bilde av innsiden av kjøleskapet ditt, og laste det opp på Refrigerdating.com. Tjenesten er basert på Swipe-teknologien, der man drar til høyre eller venstre for å finne en match. For å kontakte og skrive til folk på datingplattformen må man matche med hverandre, noe som betyr at begge må ha trykket «like» på det respektive bildet. Ingen brukerdata blir lagret for andre formål enn å finne kjærligheten, skriver Samsung.