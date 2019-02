Samsung med brettbar

Den brettbare Samsung Fold er definitivt den mest spektakulære lanseringen fra Samsung onsdag kveld. Bortsett fra at den kan brettes er det mest spektakulære med den nye telefonen uten tvil prisen. Tar vi hensyn til norske avgifter og moms vil denne telefonen koste deg rundt 20.000 kroner. Telefonen skal i følge Samsung være klar for salg allerede 3.mai.

Samsung Fold er en rimelig kompakt telefon og ikke så stor som man kanskje skulle tro. Den er på 7,3 tommer. I tillegg til den brettbare skjermen på innsiden har den i tillegg en 4,6 tommers skjerm på utsiden. Oppløsningen på skjermen er på 2048 x 1536 bildepunkter og rent mekanisk fungerer brettingen ved hjelp av en rekke tannhjul.

Seks kamera

Telefonen er utstyrt med stereohøyttalere og disse skal være av rimelig god kvalitet. Det litt spesielle er imidlertid at telefonen har fått seks kamera bygget inn. To av dem sitter på innsiden slik at du har dem tilgjengelig når du bretter ut telefonen. Tre sitter på telefonens bakside og det siste sitter over den minste skjermen nå telefonen er sammenbrettet.

Mye annet

Samsung lanserte ikke bare Fold, selv om denne tok mye av oppmerksomheten. På mobilsiden ble det også lansert tre nye modeller av Galaxy S10. En standard modell samt en Galaxy 10+. I tillegg kommer en Galaxy S10e. Prisene på disse varierer avhengig av konfigurering, men e-modellen blir liggende på 8.000 kroner. S10 starter på 9.500 kroner og S10+ starter på 10.500 kroner. Man starter forsalget allerede nå.

En interessant detalj med de nye telefonene er reverslading. Du kan med andre ord bruke telefonen til å lade ting som ørepropper eller andre telefoner som også støtter trådløs lading. Eller er det mer av det meste. Mer minne, mer batteri og mer lagring. Kort sagt mer av alt du forventer mer av.

På den litt mer eksotiske siden har Samsung også sagt at de kommer med en 5G-utgave av S10. Denne er vel ikke spesielt aktuell ennå da det foreløpig kun finnes små testlommer av 5G-nett i Norge. og nettet til Telenor skal ikke være kommersielt før i 2020 en gang.

Samsung lanserte også sine egne trådløse propper som er en ren konkurrent til Apples AirPods. Disse er også ladbare trådløst på samme måte som det man venter fra Apple i mars.