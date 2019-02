Vil gjøre kidsa tryggere på nett

Programmet «Er du sikker?» lanseres på Kulturhuset under Safer Internet Day, tirsdag 5. februar.

– Vi har jobbet mye med å forstå hva unge mennesker gjør på nett, og hva som driver valgene de tar. Heller enn å komme med enda en moralpreken, ønsker vi å fremme teknologisk forståelse og vise deg hvilke konsekvenser valgene du gjør kan få, sier prosjektleder og initiativtaker Cathrine Vånge Singstad, som jobber hos Sopra Steria, i en pressemelding fra selskapet.

Reelle konsekvenser

Programmet «Er du sikker» er et samarbeid mellom frivillige i Sopra Steria, IKT-Norge og Lær Kidsa Koding.

Sju sikkerhetseksperter og ildsjeler har jobbet på egen fritid siden i fjor sommer med å sette sammen programmet.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge og koordinator i Lær Kidsa Koding, forteller at programmet skiller seg ut fra eksisterende tiltak som fremmer datasikkerhet blant barn og unge.

Han forteller ar innholdet i «Er du sikker?» er lagt opp på en praktisk og anvendelig måte.

-Ved å vise unge mennesker reelle konsekvenser av å for eksempel dele et nakenbilde eller logge seg på et usikkert trådløst nett, gir vi dem den kunnskapen de trenger til å ta bedre valg og sikre seg best mulig på nett, sier han i meldingen.

Programmaterialet, som er planlagt å være gratis, består av to uavhengige deler. Den ene er en serie med innhold utviklet for barne- og foreldremøter rundt omkring på landets grunnskoler, med foredrag, videoer, dialog og historier fra virkeligheten. Den andre delen skjer i klasserommet i løpet av skoletiden, eller som fritidsaktivitet, og består av et interaktivt datasystem som distribueres via rimelige minicomputere, såkalte Raspberry Pi, heter det i meldingen.

Den yngre garde

Cathrine Vånge Singstad forteller at sikkerhetsgruppen tidlig bestemte seg for å rette programmet mot yngre ungdom.

Selv om det finnes flere datasikkerhetstiltak rettet mot eldre tenåringer, ønsker initiativgruppa å gjøre en forskjell ved å nå ut til en yngre aldersgruppe, som kanskje er mer mottakelige for å lære om nettsikkerhet.

-Dessuten bruker mange 13-åringer i dag teknologi og sosiale kanaler på måter de fleste foreldre knapt kan forestille seg, sier Singstad, og fortsetter:

-Konsekvensene av å gjøre dårlige valg på nett kan forfølge deg langt inn i voksenlivet, presiserer hun, og sikter til blant annet Snapchat der det er muligheter for å lagre bilder ved å ta skjermdump.

Dermed kan sensitive bilder og filmer raskt spres både på skolen og i diverse nettforum, noe som er en stor belastning for de som rammes – og for de som sprer bildet og senere angrer på at de lot seg rive med.

Viktig!

Selv om sikkerhetskonsulenter i Sopra Steria er initiativtaker til programmet, håper Singstad at det raskt skal bli uavhengig og leve sitt eget liv.

– Samtidig som vi i initiativgruppa vil bidra med faglig utvikling fremover, er dette altfor viktig til å kun ligge i våre hender. Jeg håper flere i bransjen har lyst til å bli med på «Er du sikker?», slik at vi sammen kan øke nettkunnskapen til flest mulig unge mennesker, sier hun og frir til bransjen.