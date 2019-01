Nytt studietilbud i cybersikkerhet

Noroff - School of Technology and Digital Media har lyttet til Abelia, IKT-Norge og andre aktører som i lengre tid har ytret et ønske om flere it-studieplasser. Nå kan de for første gang tilby en bachelorgrad på campus i Oslo.

Dette er første gang Noroff - School of Technology and Digital Media tilbyr en bachelorgrad på campus i Oslo. Det nye studiet har fått navnet Cyber Security.

– Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden, og vår infrastruktur er i stor grad er kontrollert av digitale systemer. Dette gjør oss sårbare for cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet er derfor høyaktuelt, og det er passende at det blir tilgjengelig i hovedstaden, sier sier Beathe Due, pro-rektor i Noroff, i en pressemelding.

Bachelorgraden i Cyber Security er også tilgjengelig på Noroffs campus i Kristiansandog via Nettstudier. Det samme gjelder bachelorutdanningene Applied Data Science og Digital Etterforskning (Digital Forensics).

Behov

Samordna Opptak kunne i år melde en økning i søkertall til it-fag på 21,6 prosent, og Computerworld har ved flere anledninger skrevet om mangelen på studieplasser til alle som ønsker en fremtid i næringen.

Blant annet har Håkon Haugli i Abelia, og Heidi Austlid i IKT-Norge uttrykt bekymring for at det ikke er nok it-studieplasser i forhold til samfunnsbehovet.

– Vi er en underbemannet næring, og vi vet at mange unge ønsker seg en utdanning innen it. Skal vi få til all denne digitaliseringen fremover trenger vi flere teknologer. Da må vi utdanne, har Austlid tidligere uttalt.

Due sier i meldingen at Noroff i stor grad kan utvide antall studieplasser ved behov.

– I tillegg til å tilby Cyber Security i Oslo, utvider vi i 2019 også antall studieplasser på it-studiene nettverk- og it-sikkerhet og nettverks- og systemadministrasjon.