Tilbyr it-utdannelse på 12 uker

– Selv om regjeringen legger til rette for flere it-studieplasser de neste årene, er det ikke på langt nær nok til å dekke behovet i markedet. Det sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

Om vi fortsetter som i dag, så vil i beste fall 1 av 4 it-arbeidsplasser stå ubemannet i 2030, mener han. Noe han er redd for at på sikt vil resultere i at mye av arbeidskapasiteten vil bli flyttet ut av landet.

Brun Thorviks utspill kommer frem i en pressemelding fra Academy - en skole som sikter på å tilby utdanning innen de yrkesrollene og kompetanseområdene med størst etterspørsel på arbeidsmarkedet.

– Livslang læring blir stadig viktigere, og løsninger slik som det Academy nå lanserer er viktige bidrag for norsk verdiskaping fremover, sier Thorvik Brun i meldingen.

Effektivt

Academy er en gratis utdanningsform. Alle har mulighet til å søke, men det gjennomføres tester og intervjuer for å sikre riktige kandidater. Fokuset er ifølge Johan Bäck Persson, Managing Director i Academy Norge, at flere skal kunne foreta et karrierebytte på en effektiv måte.

Skolen tilbyr en utdannelse på 12 uker, og kan garantere kandidatene en jobb etter endt skolering, dette via morselskapet og bemanningsbyrået Academic Work.

Studentene innenfor systemutvikling gjennomgår like mange timer med koding som ved en treårig bachelor-grad innen it, men vil etter mye kortere tid kunne fylle stillinger som norske virksomheter i dag sliter med å fylle.

– Hvordan er dette mulig?

– Dette er fremtidens skole. Mens høyskoler og universiteter gir en bredere plattform sørger vi for mer spesifikk kompetanse, forklarer Bäck Persson.

Gjennom noe skolen kaller for accelerated learning, med fokus på praktiske og yrkesrelevante oppgaver, utdannes studentene blant annet innenfor systemutvikling, telekomingeniører og byggautomasjon.

Selv om kandidatene er garantert jobb via Academic Work så er målet at de på sikt skal få jobb hos sluttkundene.

Skreddersyr

Academy organiserer både åpne program og skreddersydde utdanningsløp for virksomheter. Det innebærer at virksomheter som kun trenger et fåtall kandidater kan få tilgang til dette via de åpne programmene.

Har man imidlertid et større behov eller et veldig spesifikt behov, kan virksomheter bestille egne, tilpassede studieløp.

– Vi starter opp inntaket til første kull i Norge allerede 1. februar, og er i tillegg i dialog med flere virksomheter som ønsker seg skreddersydde program. I Sverige og Finland er over 750 personer ferdigutdannet og i jobb på tvers av programmene vi har hatt så langt, og disse har bidratt til at mange virksomheter har fått tilgang til ny og mer kompetans, forteller Persson.

Totalt skal de ha samarbeidet med mer enn 300 ulike virksomheter, inkludert store aktører som Ericsson, Siemens og Evry, men også mange mindre selskap. Og ifølge Persson er behovet for alternative utdanningsløp vel så stort i Norge som i Sverige.

100 i året

Ifølge meldingen viser tall fra Samordna opptak at nesten 2 av 3 som søker seg til utdanningsplasser innenfor it ikke får plass. I dag er det totalt 2325 studieplasser innenfor informasjonsteknologi i Norge. Det har Academy ambisjoner om å øke.

– Det står ikke på viljen om å tilegne seg digital kompetanse, men om tilretteleggingen i det norske markedet. Samtidig opplever norske virksomheter et udekket kompetansebehov nå, og et utdanningsløp på tre til fem år er for lenge å vente for mange. Innen kort tid er vårt mål å uteksaminere mer enn 100 personer årlig, forteller Bäck Persson.

Motivasjon

Et viktig premiss for Academy er at utdanningsløpet er til for alle som ønsker en utdannelse innen it – det er ingen krav om å ha en digital studie- eller arbeidsbakgrunn. Selskapets mantra er at det viktigste er hva du kan gjøre i morgen – ikke hva du gjorde i går.

I Sverige skal majoriteten av kandidatene ha foretatt et karriereskifte.

– Vi gjør om på måten virksomheter tradisjonelt rekrutterer på. Fremfor å se på en persons CV og bakgrunn, vektlegges heller kandidatenes evner, personlige egenskaper og motivasjon. Det er ikke nok med bare nyutdannede, vi må også omskolere arbeidstakere for å dekke behovet i markedet. Da kan vi mest effektivt øke tilfanget av kandidater som kan fylle viktige stillinger i norsk næringsliv, avslutter Bäck Persson.