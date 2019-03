UiA tilbyr masterutdanning i cybersikkerhet

Fra høsten 2019 vil UiA tilby et masterstudium i cybersikkerhet.

– Det er et stort udekket behov for kompetanse innen digital sikkerhet og personvern. Denne kompetansen er ettertraktet i alle sektorer og bransjer, og er viktig for fremtiden. Det sier studieprogramleder for UiAs nye master i cybersikkerhet, Geir Køien. Han mener det nye studiet vil gi solid teknisk- og ledelseskompetanse innen digital sikkerhet.

Les også: Nytt studietilbud i cybersikkerhet

Geir Køien, studieprogramleder for UiAs nye master i cybersikkerhet.

To spesialiseringer

Masterstudenter i cybersikkerhet kan velge mellom to studieretninger, enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering.

Den teknologiske retningen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for Internet-of-Things (IoT), sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i cloud-løsninger og etisk hacking, heter det i en melding fra Universitet i Agder.

Ledelsesspesialiseringen har en profil for ledelse, organisatoriske og brukere og aspekter. Her vil studentene få viktig kompetanse innen planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer.

Fornøyd statsråd

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var til stede da UiA kunne annonsere det nye utdanningstilbud innen cybersikkerhet.

– Jeg er veldig glad for at UiA starter en master i cybersikkerhet. Sikre data er svært sentrale i vår digitaliserte verden og det er vesentlig med god utdanning, sier Astrup i meldingen.

Opptakskrav

Tre studier på UiA kvalifiserer for å komme inn på masteren. Dette er bachelorgraden i IT og informasjonssystemer og ingeniørbachelorene i data og elektronikk.

Studenter med bakgrunn fra studier i informasjonssystemer kan velge ledelsesspesialisering i cybersikkerhet. Studenter som har ingeniørfaglig bakgrunn i IKT kan velge begge spesialiseringer.