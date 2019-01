Telecomputing heter Visolit

I hele 2018 var Telecomputing på hugget i oppkjøpsmarkedet. Selskapet kjøpte til sammen syv selskaper på begge sider av kjølen, og før jul uttrykte konsernsjef Terje Mjøs et behov for at selskapet skulle få et navn som ikke bragte tankene hen på telefonstoler og annen forgangen teknologi.

Det nye navnet er et konstruert ord som er en fornorsking av slagordet «We solve it», forklarer selskapet på sine nettsider.

Vi først

Nå mener selskapet at de har funnet et navn som skal gi alle de gamle selskapene i konsernet en felles identitet, og som forteller kundene noe om selskapets ambisjoner, forklarer Mjøs i en pressemelding.

– Sammen løser vi kundens utfordringer, «We Solve IT», derfor valgte vi Visolit. Det er ikke tilfeldig at de to første bokstavene i nytt merkenavn er VI. Visolit skal være kundens partner, og vårt motto er «Every challenge needs a partner». Uansett hvilke it-utfordringer kundene står overfor, skal Visolit være en partner kundene foretrekker. Det gjelder både teknologiutvikling, digitalisering og veien til skyen, utdyper Mjøs i pressemeldingen.

2,5 milliarder i omsetning

Det nye samlete selskapet fokuserer på skytjenester. De påpeker at da Telecomputing ble etablert i 1997 fantes ikke engang begrepet, og at de dermed var blant de aller første som tilbød dette på det nordiske markedet.

I 2018 kjøpte Telecomputing opp selskapene 99X, Keystep og Digisys i Norge, i tillegg til Lanteam, Excanto, It-mästaren og Ibiz Solutions i Sverige. Det sistnevnte selskapet skal fortsette under det opprinnelige navnet, opplyser Visolit i pressemeldingen.

Nå er det til sammen 1.200 ansatte i selskapet som befinner seg på 11 forskjellige lokasjoner i Norden. Summen av enhetene i det nye selskapet omsatte for 2,5 milliarder norske kroner i 2018, og hadde til sammen over 3.000 kunder.