Telenor Connexion spår om IoT

I en melding fra Telenor Connexion heter det at «alle kjenner til hvordan sammenkobling og digitalisering endrer den globale økonomien, men hvor vil innvirkningen bli størst». Det skal være dette rapporten forsøker å besvare: Five predictions for IoT.

– Ut over å bare koble sammen produkter er Telenor Connexion engasjerte i å hjelpe våre kunder å identifisere forretningsverdien av connectivity (sammenkobling). Denne rapporten er en del av dette engasjementet, laget for å hjelpe virksomheter å finne frem i et forretningslandskap i endring, sier administrerende direktør Mats Lundquist.

Hver forutsigelse er fulgt av en artikkel skrevet av Northstreams markedsanalytikere. De henviser til forskning sammen med eksempler på kommende, virkelige løsninger i bruk. En oppsummering av forutsigelsene er:

1. Innovativt samarbeid mellom virksomheter vil avdekke de skjulte verdiene i IoT-data.

2. Nykommere til IoT vil kunne hoppe over den tidlige kompleksiteten innen digitalisering som de som var først ute møtte.

3. Sammenkoblingsmuligheter må vurderes fra begynnelsen av utviklingsprosessen av produkter.

4. Sammenkoblingsteknologier vil være blant de viktigste kreftene som driver ehandel fremover.

5. Administrert sammenkobling vil være kritisk for suksessen til sammenkoblede produkter.

I tillegg til denne siste rapporten har Telenor Connexion flere guider og artikler om temaer relatert til IoT og sammenkoblede enheter.