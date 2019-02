Telenor oppe etter uværet

Telenor har ca 600 basestasjoner i Nordland fylke. Før helgens uvær fryktet mange at telekommunikasjonen skulle bryte sammen mens uværet raste.

– Det gikk heldigvis bedre enn fryktet. Mobilnettet er like stabilt som fastnettet. Selv om det var enkelte strømutfall er det tydelig at også strømnettet er mer robust enn før, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Status søndag ettermiddag er at de fleste mobil- og fastnettutfallene nå er rettet. Det gjenstår noen få feil, blant andre Musken i Tysfjord. Her må Telenor bruke helikoptertransport for å utbedre feilen.

Ekstra aggregater

Bjørn Amundsen mener de siste års arbeid for å styrke nettet nå bærer frukter.

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har bidratt i forsterkningen av nettet i Lofoten. I tillegg fikk vi ekstra aggregater ut før stormen tok tak for alvor. Dette førte til at konsekvensene ikke ble så store. Telenor sendte dessuten to kilometer reservekabler til beredskapslageret i Bodø. De ble det heldigvis ikke bruk for, sier Amundsen som legger til at Telenor har hatt ekstra ressurser på vakt både på operasjonssenteret og hos entreprenørene gjennom hele helgen.

Bjørn Ivar Moen, fungerende leder av Telenor Norge, er glad for at tjenestene nå er tilbake tilnærmet normalt.

– Vi vet hvor viktig telekommunikasjon er for folk flest. Samfunn blir sårbare når nettet er nede. Mobilkommunikasjon er erfaringsmessig ekstra viktig i helger og vinterferie hvor mobilnettet brukes spesielt mye. Vi bruker store ressurser på å bygge ut, drifte og vedlikeholde nettet for at det skal fungere som forventet, understreker han.