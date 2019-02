Telenor i ny moderniseringsfase

I dag har mange tilgang til telefoni og internett gjennom et 100 år gammelt kobbernett, som ikke har kapasitet til å tilby godt nok bredbånd i fremtiden. Det skriver Telenor i en pressemelding der hovedbudskapet er å fremme telegigantens ønske om å øke farten i arbeidet med å flytte kundene til ny og moderne teknologi.

I løpet av 2019 vil anslagsvis 30.000 kunder på kobbernettet bli overført til nyere teknologi, og innen 2023 er målet at Telenor skal fornye teknologien ut til alle kunder på kobbernettet, heter det i meldingen.

Frir til interessenter

Norgessjef i Telenor, Bjørn Ivar Moen, forteller at de er i en moderniseringsfase som skal sikre at Norge har et raskt og pålitelig nettverk som er bygd for fremtiden.

Gjennom moderniseringen ønsker Telenor å legge opp til et nært samarbeid med sentrale og lokale myndigheter, lokale bedrifter, kunder og andre interessenter.

– For å lykkes har vi behov for tillatelse til å bygge nye basestasjoner og grave i gater, slik at vi kan rulle ut ny fiber og mobildekning. Vi har også behov for å etablere offentlig-private partnerskap som kan støtte deler av arbeidet. Vår ambisjon er klar: Både husholdninger og bedrifter i Norge skal ha tilgang til moderne bredbånd, sier Moen.

Ut med det gamle

– Vi utvikler hele tiden fullgode og konkurransedyktige bredbåndsprodukter gjennom fiber og mobilnett; to grunnleggende teknologier som støtter en fremtid hvor både mennesker og ting alltid er på nett, forklarer Moen.

I 160 år har Telenor oppgradert teknologi og ledet an i teknologiskift for å kunne tilby kundene en nettverkstilgang som er pålitelig, robust og fremtidsrettet, står det i pressemeldingen. Telenors avvikling av kobbernettverket skal være enda et ledd i utviklingen for å møte kundenes fremtidige behov.

– Moderniseringen vil innebære en endring for kundene, men de får ny og bedre teknologi over mobil eller fiber som er mer solide løsninger på lang sikt. Skal Norge lykkes med å utnytte mulighetene med nyutvikling og digitalisering, er vi avhengig av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet på et stabilt, trygt, kjapt og fremtidsrettet nett, avslutter Moen.

Som en del av moderniseringsprosessen vil gamle, ubrukte telefonstolper bli tatt ned, kobberlinjer fjernet og tekniske bygninger enten gjenbrukt eller nedlagt.