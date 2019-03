Legenden er tilbake

MX518 er langt fra den peneste eller mest moderne spill-musen på markedet, men når den først kom ut for 14 år siden ble den raskt en populær mus blant de mest seriøse spillerne. Spesielt i såkalte first person shooter-spill ble den mye brukt og var å se på en hel rekke musematter på de fleste LAN-treff.

Nå har Logitech lansert MX518 på nytt, denne gangen i ny drakt og med bedre innmat. Formen og knappeoppsettet er identisk til originalen, og også fargen er holdt noenlunde lik. Innmaten er derimot oppgradert med Logitechs meget gode Hero 16-sensor og en egen ARM prosessor for å laste inn profiler. Logitech har også forsterket krybben som holder ledningen, noe som var litt problematisk med den originale modellen.

Vi har savnet MX518 siden den gamle døde for to år siden, og kan med trygghet si at Logitech ikke har tråkket feil med den nye versjonen. 600 kroner er ikke en helt gal pris for nostalgisk følelse i moderne innpakning. Anbefales.