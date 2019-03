Trondheim blir først og størst på 5G

– Tidlig eksperimentering med 5G er viktig for norsk innovasjon og konkurransekraft. Vi er opptatt av å være i forkant av utviklingen både innen 5G, IoT og AI. Nå som vi bygger ut 5G i Trondheim er det ikke bare mobilteknologien som «kommer hjem»; vi er tydelige på at vi ønsker å bli ledende på 5G i Skandinavia, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Trondheim blir den første storbyen i landet som får 5G og vil også være Telenors største 5G-prosjekt til nå. Ved å koble storbyen til fremtidens supernett, åpner det seg store teknologiske muligheter både for privatkunder og virksomheter. Med lynraske hastigheter, minimale forsinkelser og et mer pålitelig nett, har innbyggerne i Trondheim mye å glede seg til, hevder Telenor.

– Som Norges teknologihovedstad myldrer det av ideer i Trondheim, og vi vet at det bor en fantastisk innovasjonsevne i denne byen. Når vi er klare for å koble Trondheim på 5G, ser vi frem til å lære og utforske nye muligheter sammen med bedrifter, forskningsmiljøer, kommunen og innbyggerne, sier Brekke.

Bygger fremtidens smart-by

I Trondheim samarbeides det tett mellom kommunen, NTNU og næringslivet for å skape en bærekraftig smart-by rustet for fremtiden. Da må det både eksperimenteres og testes, og med 5G vil Trondheim være unikt posisjonert for å utvikle nye løsninger.

– Dette er en fantastisk mulighet for Trondheim og er et viktig skritt på vår vei til å bli en internasjonalt anerkjent kunnskaps- og teknologiby. Med 5G vil vi få en høyteknologisk verktøykasse for å ta digitalisering til et nytt nivå, sier Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune.

Sammenlignet med 4G er 5G en langt mer avansert og innovativ teknologi, med enda mer kapasitet, høyere hastigheter og raskere responstid. Det nye supernettet vil gi nordmenn tilgang til egenskaper og tjenester som aldri før har vært tilgjengelig. Den nye mobilteknologien vil gi fiberoptisk kommunikasjonshastighet og gjøre det tilgjengelig i lommen din, heter det i en pressmelding.

– 5G-teknologien vil fundamentalt endre flere samfunnskritiske operasjoner som trafikkavvikling, helsetjenester og viktige kommunikasjonstjenester som nødkommunikasjon. Dermed har Trondheim en spennende tid i møte, sier Brekke.

Rydder plass for 5G

I dag har Telenors 4G-nett en befolkningsdekning på 99,8 prosent. Mesteparten av trafikken går i dag på 4G, og det er kun et fåtall som fortsatt tar i bruk 3G-nettet daglig. Frekvensene i nettet vil fremover benyttes til 4G og 5G, og det er dermed nødvendig å rydde plass til fremtidens supernett. 3G-nettet i Trondheim vil gradvis utfases fra 5. august 2019. Telenor understreker at selskapet vil sørge for en god overgangsløsning for kundene som blir berørt.

– Trondheim vil nå bli en del av en digital omveltning, og vi skal sørge for at hver enkelt kunde både føler seg ivaretatt og mottar tilstrekkelig informasjon. Det nye nettet åpner for helt nye muligheter, og vi håper at innbyggerne gleder seg til å teste morgendagens løsninger, sier Brekke.

Sammen med Ericsson

Telenor har som strategi å teste ut 5G i samarbeid med ulike leverandører. I Trondheim er det Ericsson som vil bidra med både 5G-utstyr og teknisk installering, slik som selskapet også gjør i 5G-byen Elverum.

– Vi er opptatt av å finne de beste løsningene, og med Ericsson på laget får vi nyte godt av deres ekspertise. Vi har hatt et godt samarbeid i flere år, og ser frem til et spennende satsingprosjekt, hvor vi plasserer både Trondheim og Elverum i førersetet til fremtidens mobilnett, sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor.

Inviterer til 5G-konkurranse

Telenor søker nå etter bedrifter i Trondheim som er interessert i å teste fremtidens supernett, og oppfordrer virksomheter til å melde sin interesse.

- Vi ønsker å teste flere bruksområder for 5G, og er nå på jakt etter innovative bedrifter som vil utforske og lære sammen med oss. Med 5G vil de få et lynrask og stabilt nett, med lave forsinkelser. Potensialet er stort, og med 5G vil det åpne seg mange nye forretningsmuligheter, sier Øfsthus.

Du kan lese mer om Telenors 5G-konkurranse her.