Ultrabred og ultramoro

Det er ikke så ofte vi må være to personer for å bære en ny monitor inn til testlabben, men Samsungs siste skudd på ultrabred-stammen setter store krav. Her får du 49 tommer som trenger over 120 cm klaring på skrivebordet for å få plass, og som stikker rundt 30 cm dypt. Med andre ord, her kan det være greit å måle før man går til innkjøp. Skjermen i seg selv er rett og slett vakker, og selv ikke-tekniske inngifte innrømmer at den er rent pen å se på. Smale rammer, et godt kabelsystem og en veldesignet fot gjør at den ikke ser grotesk stor ut.

Men det er før du setter deg ned for å teste denne i en spill-situasjon, dette er tross alt en skjerm myntet på spill. For en større opplevelse i spill skal du lete lenge etter. Med passe avstand til skjermen er den på håret passe slik at du ikke må snu hodet for å få med deg alt som skjer på sidene. Vi ble rett og slett blåst litt av banen når vi testet kompatible spill, og det virker som en uoverkommelig oppgave å måtte gå tilbake til vår trauste 27-tommer igjen.

32:9

Formatet på skjermen er i 32:9, i motsetning til de vi fra før kaller superbrede skjermer i 21:9-format. Om du har to superbrede 27-tommere er det bare å sette de ved siden av hverandre for å få inntrykk av hvor stor skjermen er. Det er verdt å notere seg her at oppløsning er på ‘bare’ 3840x1080, i motsetning til 5120x1440. Det betyr likevel at du ikke trenger å ha det heftigste grafikkortet for å drive skjermen, noe som er et stort pluss for oss, spesielt med tanke på de som vil bruke denne på kontoret.

Og det er ikke bare bredden som er bra, her har Samsung servert oss 1 ms responstid, 144 Hz oppdateringsfrekvens, Freesync 2 for deg med AMD-kort, og et habilt VA-panel som gir gode fargegjengivelse rett ut av boksen. Gjennom menysystemet til skjermen får du en rekke forskjellige moduser å velge mellom, og de fungerte stort sett meget godt. Det er uproblematisk å endre innstillinger, som for eksempel å tvinge skjermen til 21:9 om du skal spille spill som ikke støtter 32:9. De fleste spill vil fungere, men noen konkurranse-spill som PUBG og Overwatch støtter ikke formatet. I spillserier som Battlefield, Assassins Creed og Far Cry er skjermen en ren fryd å bruke og innlevelsen er nesten på par med VR.

Ikke bare til moro

Tidlig i testen sendte vi et bilde av skjermen til vår Excel-avhengige sjef, for dette er langt fra bare en spillskjerm. Samsung har inkludert programvare som lar deg del opp skjermen i deler, der programmene kan ‘snappe’ på plass, noe som gjør dette til et glimrende alternativ om du har flere skjermer på skrivebordet. Ved å bruke de tre knappene under rammen kan man også enkelt bytte mellom forskjellige moduser, slik at vi får roligere farger og en litt mørkere skjerm når vi skal jobbe med tekst eller svare på mail.

Du finner skjermen til rett rundt 10.000 på nett, en pris vi absolutt ikke syntes er umulig, spesielt med tanke på at den kan erstatte behovet for både to og tre skjermer.

Løp og kjøp

Vi tror 32:9-formatet endelig er kommet for å bli, noe som er tydelig når vi ser på planene til andre selskaper som skal slippe tilsvarende monitorer. 65 tommer er kanskje den nye normalen når det kommer til TV, vi håper dette kan ta over skrivebordet i nær fremtid. Anbefales på det sterkeste, kanskje som den største og hardeste pakken under treet i år.