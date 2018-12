Visma sponser TdF-lag

Interessen for profesjonell landeveissykling har økt jevnt og trutt i Norge. Det har skjedd i takt med at norske proffsyklister har opplevd stor suksess, og TV2s brede og gode dekning av særlig Tour de France har lært opp nordmenn i hva denne sporten går ut på.

Lagene som stiller i UCI World Tour er rene profflag, med utøvere fra mange land og lagnavn etter sine tittelsponsorer. I 2019 vil vi for første gang se et profflag med et norskbasert firmanavn, etter at Visma har undertegnet en femårsavtale om å sponse laget Team Jumbo-Visma, med den norske rytteren Amund Grøndahl Janssen i stallen.

Europeisk satsning

Visma har lenge satset utenfor landets grenser, særlig i Norden. Nå ser selskapet på hele Europa som satsningsområde.

– Vi er henrykt over muligheten til å bli sponsor til et av verdens beste sykkellag. Vi har gått fra å være et nordisk softwareselskap, til å bli paneuropeisk. Det å sponse Team Jumbo-Visma er et viktig skritt for å styrke vår posisjon i Europa, sier Øystein Moan, administrerende direktør i Visma, i en pressemelding.

Første norske selskap

Denne avtalen gjør Visma til det første norskbaserte selskapet som noen sinne har sponset et herrelag i UCI World Tour, som er toppdivisjonen i proffsyklingens verden. Visma understreker at denne avtalen er i tråd med selskapets strategi om å utvide i Europa.

Med i denne avtalen er også skøytelaget Team Jumbo-Visma, som har blant andre rekordholder på 5000-meter og fire ganger olympisk mester, Sven Kramer fra Nederland, i stallen.

Nederlandske røtter

Det nye laget het LottoNL-Jumbo til og med årets sesong, og dette laget har bygd seg opp til å bli et fremtredende sykkellag. De sikret seg 3 etappeseiere i årets Tour de France og tok fjerdeplassen i sammendraget. Tidligere het laget Rabobank i en årrekke. Dette er altså et nederlandskbasert lag, som nå har fått Visma i ryggen. Det hører også med til historien at Jumbo er en stor kunde av Visma i Nederland.

I den kommende sesongen skal laget delta i store ritt som Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España, Hammer Stavanger, Arctic Race of Norway og Tour of Norway.