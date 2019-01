Forsker på tunnelbrann i VR

En bedre forståelse av hvordan mennesker agerer under brann i tunneler kan redde liv. Slike studier kan også føre til bedre sikring i tunneler, noe som gjør at folk klarer å redde seg selv i den kritiske fasen mellom utbrudd av brannen og at hjelp er på plass.

Ved Sintef i Trondheim har man nylig gjort en studie med 80 forsøkspersoner som ved hjelp av virtuell virkelighet, VR – Virtual Reality – skulle komme seg ut av en tunnelbrann mens forskerne studerte adferden deres. Konklusjonen er at enkle tiltak kan redde liv, melder Gemini, nyhetstjenesten til NTNU og Sintef.

Bare flaks

Tunnelbranner har vi hatt noen av de siste årene her til lands. Den største og kanskje styggeste er brannen i Gudvangatunnelen i 2015. Etter denne brannen viste undersøkelsene til Statens havarikommisjon at halvparten av de som var i tunnelen valgte å sitte i ro i bilene sine i påvente av hjelp. Ingen omkom i denne brannen, men det skyldes ikke fenomenale sikringstiltak i tunnelen.

– I løpet av de siste sju årene har vi hatt seks store og alvorlige tunnelbranner i Norge, uten at liv har gått tapt. Det er på grunn av flaks. Faktoren flaks går ofte igjen når man snakker om tunnelsikkerhet, sier Sintef-forskeren Gunnar Jenssen til Gemini.

Virtuell brann

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Sintef og Universitetet i Lund. Formålet har vært å teste ut og dokumentere effekten av forskjellige tiltak i tunneler, som ledelys, skilting og høyttalere.

Ved å modellere en tunnelbrann i VR, der det har vært vektlagt å gjenskape realistiske forhold i en røyklagt tunnel, har forskerne fått muligheten til å studere forsøkspersonenes bevegelsesmønstre i en realistisk brannopplevelse. Resultatene har gitt ny kunnskap om hvordan mennesker reagerer for å komme seg i sikkerhet.

Enkle tiltak

Hovedproblemet i en tunnelbrann er at røyken ikke kommer seg vekk fra stedet, og sikten går ganske raskt mot null. Dermed blir det svært vanskelig å orientere seg, og folk kan like gjerne gå mot brannen i stedet for vekk fra under slike forhold.

NØDUTGANG: Dette skiltet betyr at nødutgangen er på motsatt side av tunnelen. Det forsto ingen av forsøkspersonene. (Ill: Sintef)

Sikkerhetstiltakene som ble prøvd ut under dette eksperimentet var:

Visuelle hjelpemidler som lyser og guider deg ut

Akustisk bistand (talemelding fra høyttaler ved nødutgangene på flere språk)

Skilting og markering av ledlys ved nødutganger

Betydningen av kortere eller lenger avstand mellom nødutganger

Forsøkene viste at en lyslist montert i hoftehøyde gjorde at nesten alle raskt fant veggen og veien ut ved å følge lyslista. De viste også at skiltingen som viser at det finnes en nødutgang på motsatt side av tunnelen ikke fungerer – ingen av de 80 forsøkspersonene tolket det riktig.

Hele saken finnes hos Gemini.no.

