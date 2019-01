Gratis wifi over Atlanteren

Dette fremholder Norwegian i en pressemelding, der flyselskapet melder at de nå har startet installering av wifi på selskapets langdistansefly.

På mer enn halvparten av Norwegians Dreamliner-fly blir det nå fortløpende installert wifi ombord. Også Norwegians Boeing 737 Max-fly vil få wifi installert fortløpende, heter det.

Wifi underveis

Prosjektet innebærer at Norwegian-passasjerer som flyr mellom Europa og Nord- og Sør-Amerika samt mellom Europa og Asia, vil få muligheten til å være tilkoblet wifi underveis. Dermed vil de kunne surfe på internett, lese e-postmeldinger og holde seg oppdatert på sosiale medier uten ekstra kostnader.

Norwegian lanserte gratis wifi på sine flyvninger i Europa allerede i 2011. – Vi er stolte over å være det første lavprisselskapet som nå tilbyr gratis wifi på langdistanseflyvninger, sier Norwegians leder for forretningsutvikling, Boris Bubresko.

Tjenesten som benyttes, heter Cabinconnect og er levert av Collins Aerospace. Løsningen er knyttet til satellitt-nettverket Inmarsat Global Aviation.

Nettstedet Travel Stories publiserte i januar i fjor en artikkel der det het at mange av wifi-tilbudene i luftfarten var av dårlig kvalitet med treg dataoverføring og til dels horrible priser. I artikkelen ble Norwegian nevnt som ett av bare åtte flyselskaper som på det tidspunktet tilbød gratis wifi ombord. Om SAS het det at selskapet bød på internett på utvalgte flyvninger i Europa og interkontinentalt, men at bruken var gratis bare for innehavere av diverse bonuskort.

Gratis eller betalt

Langdistansepassasjerene hos Norwegian kan velge mellom to wifi-pakker, der «Basic Option» er gratis. Hastigheten er åpenbart noe begrenset, for dette valget er myntet på dem som vil surfe på nettet, sende meldinger og e-post, ifølge pressemeldingen.

Er man derimot villig til å betale vel 125 kroner for tre timer, får man «Premium Option» som gir en hastighet som også skal gjøre det mulig å strømme musikk og se på filmer og tv-serier.

Wifi-lanseringen har fått bred omtale hos nettstedet Aviationpros, som også påpeker at Norwegian er det utenlandske flyselskapet som vokser sterkest i USA for tiden.