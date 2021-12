App Store Årets beste 2020

Annonse

Det beste av det beste fra 2020 er kåret av App Stores redaktørpanel.

Ikke overraskende er Smittestopp, Zoom og Teams høyt oppe på listen over de meste nedlastede appene for iPhone og iPad. Også apper for Mac, AppleTV og Apple Watch er med. Se listene nedenfor.

Redaksjonelt valg (global liste):Årets iPhone app: Wakeout!Årets iPhone spill: Genshin ImpactÅrets iPad app: Zoom Cloud MeetingsÅrets iPad spill: Legends of RuneterraÅrets Mac app: FantasticalÅrets Mac spill: Disco ElysiumÅrets Apple TV app: Disney+Årets Apple TV spill: Dandara Trials of FearÅrets Apple Watch app: EndelÅrets Apple Arcade spill: Sneaky SasquatchÅrets apptrend: ShineÅrets apptrend: Explain Everything WhiteboardÅrets apptrend: CaribuÅrets apptrend: SharethemealÅrets apptrend: Pokémon Go

Nedenfor følger tilsvarende lister for Norge:

Årets mest nedlastede apper og spilliPhone:Topp 10 gratis iPhone-apper:1. Smittestopp2. Microsoft Teams3. Tik Tok4. Microsoft teams5. Widgetsmith6. Snapchat7. Instagram8. Disney +9. Google Maps - Transit & Food10. MessengerTopp 10 kjøpt iPhone apper:1. Procreate Pocket2. TouchRetouch3. MarineTraffic – Ship Tracking4. Desiree Andersen5. AutoSleep Track Sleep on Watch6. The Wonder Weeks7. Forest - Stay focused8. Knitting Calculator9. iSikte - Norge10. Spectre CameraTopp 10 Gratis iPhone spill1. Among Us!2. Coin Master3. Brain Out4. Cube Surfer!5. Woodturning 3D6. Magic Tiles 3: Piano Game7. Ink Inc. – Tattoo Drawing8. Tangle Master 3D9. Easy Game – Brain Test10. Subway SurfersTopp 10 kjøpt iPhone spill1. Minecraft2. Plague Inc.3. Bloons TD 64. Bloons TD 55. Monopoly6. Geometry Dash7. Fotball Manager 2020 Mobile8. True Skate9. Heads Up! - Trivia on the go10. SYNG - BarnesangeriPad:Topp 10 gratis iPad-apper:1. Microsoft Teams2. ZOOM Cloud Meetings3. Disney+4. Netflix5. NRK TV6. dplay – Stream something real7. YouTube: Watch, Listen, Stream8. Google Chrome9. TV 2 Sumo10. ViaplayTopp 10 kjøpte iPad-apper:1. Procreate2. GoodNotes 53. Poio – Lear to read4. Notability5. Duet Display6. Book Creator for iPad7. PAW Patrol: Air & Sea HD8. Toca Life: Hospital9. DragonBox Big Numbers10. DragonBox NumbersTopp 10 Gratis iPad spill1. Among Us2. Roblox3. Magic Tiles 3: Piano Game4. Tiles Hop - EDM Rush5. Mario Kart Tour6. Dansing Road: Color Ball Run!7. Brain Out8. Inc Ink. – Tattoo Drawing9. Tie Dye10. FishdomTopp 10 kjøpte iPad spill1. Minecraft2. Bloons TD 63. The three Billy Goats Gruff4. Goat Simulator5. Plague.Inc6. Monopoly7. PAW Patrol: Adventure Bay!8. LEGO® Ninjago™: Shadow of Ronin™9. Captain Sabertooth ~ new adventures10. Football Manager 2020 Touch

