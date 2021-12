3D-rendring for Apple Silicon

Annonse

Rendrings-motoren Octane X er nå tilgjengelig for nedlasting fra Mac AppStore.

Det finnes støtte for både AMD, Intel og Apples egne brikker. Og med plugins for 3D-applikasjoner som blant annet Cinema4D, SketchUp, Maya, Houdini, Blender, Modo, Nuke, Unreal Engine og Unity-motoren.

Blant styrkene til Octane X finner vi skalerbarhet, og som visstnok skal være bortimot lineær. Med andre ord som bygd for mange distribuerte render-noder, inkludert eGPU-løsninger.

Octane X ble presentert under Apples WWDC 2019, og har siden blitt utviklet i samarbeid med Apple for å utnytte Metal-rammeverket for grafikk. Og nå også for Apple Silicon.

Basis-konfigurasjonen en gratis, mens skalerbare løsninger for bedrifter kan du lese mer om her.

Du kan lese mer om Octane X-lanseringen på Apple-maskinvare hos Otoy her. Du finner Octane X på AppStore ved å følge lenken nedenfor. Sjekk ut en promo-video nederst.