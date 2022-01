Parallels Desktop for Mac oppdatert

Annonse

Kjører du Windows på Mac?

Da kan dette være tingen for deg: Parallels Desktop for Mac er oppdater til versjon 15. Og spesielt for de som har sittet på gjerdet en stund og kanskje ventet på en oppgradering av betydning kan dette være den rette.

Parallels Desktop for Mac

Parallels Desktop for Mac er en virtualiseringsløsning som lar deg kjøre Windows som operativsystem med tilhørende apper som en programvareløsning under macOS.

Apple tilbyr selv muligheten for å installere Windows på harddisken og så starte Mac'en direkte i dette – men da altså uten Mac i bakgrunnen. De fleste foretrekker den langt mer fleksible software-løsningen, men da til en viss grad på bekostning av ytelse siden begge OS må dele på maskinressursene.

Maskinene blir stadig bedre, så ofte vil ikke lagring være en begrensning. Minnet kan være en flaskehals, men spesielt også grafikkortet. Mange applikasjoner benytter Microsofts DirectX-teknologi for grafikken, mens Apple tidligere satset kortene på OpenGL.

Men dette har nå endret seg, og Apple skriver nå selv egen grafikkode kalt Metal. Og takket være det tette samarbeidet med AMD kan ytelsen blir høy. Og det kan komme godt med nå som Parallels også støtter Metal i den nyeste versjonen.

Dermed kan proff-applikasjoner som Autodesk 3DS Max, Lumion, MasterSeries og ArcGIS Pro 2.3 få ben å gå på. I demo-videoen nedenfor er også BIM-verktøyet Autodesk Revit 2020 vist, et program som også stiller strenge krav til 3D-ytelse.

Også PC-spill som Fallout 4, Fifa 19 og Madden NFL 19 er aktuelle, samt Age of Empires: Definitive Edition, Crysis 3, Anno 2205, Railway Empire, Space Engineers, Anno 2205, Frostpunk, Space Engineers, The Turing Test og Risk of Rain 2.

Ved siden av økt grafikkytelse kan v15 også skilte med Sidecar under Catalina – det vil si bruk av iPad som ekstraskjerm for en Mac, inkludert støtte for Apple Pencil. I tillegg er integrasjonen mot macOS økt ytterligere.

Det er også en egen proffversjon. Se en promovideo for nyhetene i v15 nedenfor.

Eksisterende kunder vil kunne oppgradere, eller kjøpe en ny versjon direkte fra Parallels. Dette, samt bredere omtale, finner du her. Og her.

Annonse

Via Parallels